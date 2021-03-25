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18:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Норвежский прыгун с трамплина потерял сознание после падения на этапе КМ

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Норвежец Даниэль-Андре Танде потерял сознание после падения на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Планице (Словения), сообщает журналист TVP Sport Матеуш Лелень в Twitter.

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Олимпийский чемпион в командных соревнованиях Танде в четверг упал при исполнении своей попытки и несколько раз ударился об землю.

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Международная федерация лыжного спорта (FIS) в Twitter сообщила, что спортсмен на вертолете был доставлен в одну из больниц Любляны для дальнейшего обследования и лечения. Состояние Танде оценивается как стабильное.

Трамплин в Планице — один из самых больших среди всех существующих, он носит название «полетного».

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