Норвежский прыгун с трамплина потерял сознание после падения на этапе КМ

Олимпийский чемпион в командных соревнованиях Танде в четверг упал при исполнении своей попытки и несколько раз ударился об землю.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) в Twitter сообщила, что спортсмен на вертолете был доставлен в одну из больниц Любляны для дальнейшего обследования и лечения. Состояние Танде оценивается как стабильное.