Норвежский прыгун с трамплина потерял сознание после падения на этапе КМ
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Норвежец
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Норвежец
Олимпийский чемпион в командных соревнованиях Танде в четверг упал при исполнении своей попытки и несколько раз ударился об землю.
Международная федерация лыжного спорта (FIS) в Twitter сообщила, что спортсмен на вертолете был доставлен в одну из больниц Любляны для дальнейшего обследования и лечения. Состояние Танде оценивается как стабильное.
Трамплин в Планице — один из самых больших среди всех существующих, он носит название «полетного».