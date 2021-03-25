Прыгуна с трамплина Танде ввели в искусственную кому после падения на этапе Кубка мира
ТАСС, 25 марта. Норвежец
ТАСС, 25 марта. Норвежец
В четверг во время разминки Танде потерял равновесие в полете и неудачно приземлился. Он покинул зону приземления на носилках. Его без сознания переправили в больницу на вертолете.
Отмечается, что спортсмен получил перелом ключицы. Его состояние оценивается как стабильное, но он будет пребывать в искусственной коме как минимум до пятницы.
На счету 27-летнего норвежца золотая медаль Олимпийских игр 2018 года и серебряная награда чемпионата мира — 2017.