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21:47 (мск), источник: ТАСС

Прыгуна с трамплина Танде ввели в искусственную кому после падения на этапе Кубка мира

ТАСС, 25 марта. Норвежец Даниэль-Андре Танде введен в искусственную кому после неудачного приземления на разминке на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в словенской Планице. Об этом сообщает издание Nettavisen.

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В четверг во время разминки Танде потерял равновесие в полете и неудачно приземлился. Он покинул зону приземления на носилках. Его без сознания переправили в больницу на вертолете.

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Отмечается, что спортсмен получил перелом ключицы. Его состояние оценивается как стабильное, но он будет пребывать в искусственной коме как минимум до пятницы.

На счету 27-летнего норвежца золотая медаль Олимпийских игр 2018 года и серебряная награда чемпионата мира — 2017.

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