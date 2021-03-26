Финал Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/22 пройдет в Тюменской области

«Финал Кубка мира пройдет в Тюмени. Начнем готовиться буквально с завтрашнего дня. Старты пройдут в “Жемчужине Сибири”, где есть все для проведения соревнований такого уровня», — сказала она.

Вяльбе добавила, что перед этим необходимо будет видоизменить спуск на финише спринтерского круга: «Очень длинный спуск на финише, кто садится сзади, по-любому выигрывает».