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13:14 (мск), источник: ТАСС

Финал Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/22 пройдет в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 26 марта. /ТАСС/. Финал Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2021/22 состоится в Тюменской области, старты пройдут в комплексе «Жемчужина Сибири». Об этом сообщила в пятницу журналистам президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе на пресс-конференции, посвященной чемпионату России по лыжным гонкам.

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Источник: AP 2020

«Финал Кубка мира пройдет в Тюмени. Начнем готовиться буквально с завтрашнего дня. Старты пройдут в “Жемчужине Сибири”, где есть все для проведения соревнований такого уровня», — сказала она.

Вяльбе добавила, что перед этим необходимо будет видоизменить спуск на финише спринтерского круга: «Очень длинный спуск на финише, кто садится сзади, по-любому выигрывает».

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. В программе соревнований значатся шесть дисциплин. В турнире планируют принять участие все сильнейшие лыжники, включая действующего победителя Кубка мира Александра Большунова, двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова, призеров Олимпийских игр Наталью Непряеву, Юлию Ступак, Алексея Червоткина, Дениса Спицова.

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