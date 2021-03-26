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16:23 (мск), источник: Sport24

Лыжник Спицов полностью восстановился после перелома руки

Российский лыжник Денис Спицов в полной мере восстановился после перелома руки, полученного 1 марта во время тренировки на чемпионате мира.

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Источник: Sport24

Об этом сообщила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Напомним, спортсмену поставили диагноз — перелом пятой пястной кости левой руки. 6 марта Спицов был прооперирован.

«Нам повезло, что в такую трудную минуту нас познакомили с таким врачом, которая, я считаю, уникальный человек.

Я разговаривала по поводу руки Дениса и спрашивала у нее [врача], какие варианты. Она сказала: «Вы должна мне поставить задачу, и я это сделаю. Если вам нужно, чтобы он через две недели полноценно тренировался, значит пусть приезжает».

И она сделала то, что мы сказали, чтобы он тренировался через две недели. Безусловно, Денис две недели пропустил, он хоть и тренировался, но это не те тренировки. Кто смотрел чемпионат мира, видел, что Наталья Непряева (перед турниром она также ломала руку. — Sport24) была не в той форме, — приводит слова Вяльбе ТАСС.

С 27 марта по 4 апреля в Тюмени пройдет чемпионат России по лыжным гонкам. Спицов — трехкратный призер Олимпийских игр 2018 года.

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