Лыжник Устюгов планирует выступить в скиатлоне на чемпионате России

Устюгов в субботу не попал в полуфинал спринта.

«В принципе, все было хорошо, ничего не беспокоит. Возможно, завтра буду стартовать», — рассказал он.

Устюгов добавил, что в конце сезона было тяжеловато настраиваться на гонки. «Рассчитывал сегодня быть ближе к пьедесталу, но борьбу закончил на стадии четвертьфинала. Вроде и расстраиваться надо, в то же время ничего страшного», — поделился он.

Во время подготовки к чемпионату мира, который проходил с 24 февраля по 7 марта, 28-летний Устюгов травмировал заднюю поверхность бедра. Он смог выступить в личном спринте, но от участия в командном был вынужден отказаться.