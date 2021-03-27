Непряева выиграла спринт на чемпионате России по лыжным гонкам
ТЮМЕНЬ, 27 марта. /ТАСС/. Лыжница Наталья Непряева завоевала золотую медаль в спринтерской гонке классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени.
ТЮМЕНЬ, 27 марта. /ТАСС/. Лыжница Наталья Непряева завоевала золотую медаль в спринтерской гонке классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени.
Спортсменка преодолела дистанцию за 4 минуты 49,4 секунды. Второе место заняла Татьяна Сорина (+1,8 секунды), третьей финишировала Юлия Ступак (+2,3).
«Очень тяжелый финал, соперницы не давали расслабиться ни в одной гонке. Рада, что получится завершить сезон на хорошей ноте.
В общем зачете Кубка мира сезона-2020/21 Непряева заняла шестое место, набрав 733 очка. Сорина с 851 очком расположилась на пятом месте, Ступак — на второй строчке (1 079). Непряевой 25 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года, дважды (скиатлон и эстафета) завоевывала бронзу на чемпионате мира 2019 года.
Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. В программе соревнований значатся шесть дисциплин.