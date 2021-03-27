Непряева выиграла спринт на чемпионате России по лыжным гонкам

Спортсменка преодолела дистанцию за 4 минуты 49,4 секунды. Второе место заняла Татьяна Сорина (+1,8 секунды), третьей финишировала Юлия Ступак (+2,3).

«Очень тяжелый финал, соперницы не давали расслабиться ни в одной гонке. Рада, что получится завершить сезон на хорошей ноте. Где-то пришлось использовать тактику, потому что было сложно соперничать с Татьяной Сориной в финале», — сказала Непряева в эфире YouTube-канала компании «Телеспорт».

В общем зачете Кубка мира сезона-2020/21 Непряева заняла шестое место, набрав 733 очка. Сорина с 851 очком расположилась на пятом месте, Ступак — на второй строчке (1 079). Непряевой 25 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года, дважды (скиатлон и эстафета) завоевывала бронзу на чемпионате мира 2019 года.