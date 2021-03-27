Лыжник Большунов занял первое место в спринте на чемпионате России
ТЮМЕНЬ, 27 марта. /ТАСС/. Лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в спринте классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени.
ТЮМЕНЬ, 27 марта. /ТАСС/. Лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в спринте классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени.
Россиянин преодолел дистанцию за 4 минуты 9,5 секунды. Второе место занял Александр Терентьев (+1,6 секунды), третьим стал Евгений Белов (+1,8). Двукратный бронзовый призер чемпионатов мира Глеб Ретивых и двукратный чемпион мира Сергей Устюгов закончили выступление на стадии четвертьфинала.
«Сложности — это погода, сегодня очень тепло и скольжение одно из худших в сезоне. Лыжи с каждым забегом останавливались все раньше и раньше, поэтому в финале пришлось поработать, чтобы выиграть. Понимал, что на финишном спуске нужно иметь небольшое преимущество», — сказал Большунов в эфире
Большунову 24 года, в сезоне-2020/21 он во второй раз в карьере стал обладателем Кубка мира, набрав 1 765 очков, выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и завоевал первую золотую медаль чемпионата мира.
Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. В программе соревнований значатся шесть дисциплин.