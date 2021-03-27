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13:45 (мск), источник: ТАСС

Лыжник Большунов занял первое место в спринте на чемпионате России

ТЮМЕНЬ, 27 марта. /ТАСС/. Лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в спринте классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени.

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Источник: РИА "Новости"

Россиянин преодолел дистанцию за 4 минуты 9,5 секунды. Второе место занял Александр Терентьев (+1,6 секунды), третьим стал Евгений Белов (+1,8). Двукратный бронзовый призер чемпионатов мира Глеб Ретивых и двукратный чемпион мира Сергей Устюгов закончили выступление на стадии четвертьфинала.

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«Сложности — это погода, сегодня очень тепло и скольжение одно из худших в сезоне. Лыжи с каждым забегом останавливались все раньше и раньше, поэтому в финале пришлось поработать, чтобы выиграть. Понимал, что на финишном спуске нужно иметь небольшое преимущество», — сказал Большунов в эфире YouTube-канала компании «Телеспорт».

Большунову 24 года, в сезоне-2020/21 он во второй раз в карьере стал обладателем Кубка мира, набрав 1 765 очков, выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и завоевал первую золотую медаль чемпионата мира.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. В программе соревнований значатся шесть дисциплин.

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