Лыжник Большунов занял первое место в спринте на чемпионате России

Россиянин преодолел дистанцию за 4 минуты 9,5 секунды. Второе место занял Александр Терентьев (+1,6 секунды), третьим стал Евгений Белов (+1,8). Двукратный бронзовый призер чемпионатов мира Глеб Ретивых и двукратный чемпион мира Сергей Устюгов закончили выступление на стадии четвертьфинала.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f3c366b308682b3c12b4" data-vnd="f3c366b308682b3c12b4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f3c366b308682b3c12b4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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«Сложности — это погода, сегодня очень тепло и скольжение одно из худших в сезоне. Лыжи с каждым забегом останавливались все раньше и раньше, поэтому в финале пришлось поработать, чтобы выиграть. Понимал, что на финишном спуске нужно иметь небольшое преимущество», — сказал Большунов в эфире YouTube-канала компании «Телеспорт».

Большунову 24 года, в сезоне-2020/21 он во второй раз в карьере стал обладателем Кубка мира, набрав 1 765 очков, выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и завоевал первую золотую медаль чемпионата мира.