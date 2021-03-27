Лыжник Большунов сообщил, что Клебо не приедет к нему на свадьбу
ТЮМЕНЬ, 27 марта. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо не приедет на свадьбу чемпиона мира россиянина Александра Большунова
ТЮМЕНЬ, 27 марта. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо не приедет на свадьбу чемпиона мира россиянина Александра Большунова
Невестой Большунова является российская лыжница Анна Жеребятьева. Свадьба состоится 24 апреля. Ранее Большунов сообщал, что пригласил Клебо на свадьбу, а норвежский лыжник подтвердил, что получил приглашение.
«Клебо
На прошедшем в германском Обертсдорфе чемпионате мира Большунов стал обладателем золотой медали в скиатлоне, а также двух серебряных наград в эстафете и марафоне на 50 км и бронзовой медали в командном спринте. На финишной прямой марафона Клебо сломал палку Большунову и финишировал первым, но позднее был дисквалифицирован за нарушение правил и золотая медаль досталась другому норвежцу Эмилю Иверсену.
Норвежский спортсмен является трехкратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира. Большунов на Олимпиаде 2018 года завоевал три серебряные и одну бронзовую медали. 24-летний россиянин в двух последних сезонах становился обладателем Кубка мира.