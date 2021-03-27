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14:37 (мск), источник: ТАСС

Лыжник Большунов сообщил, что Клебо не приедет к нему на свадьбу

ТЮМЕНЬ, 27 марта. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо не приедет на свадьбу чемпиона мира россиянина Александра Большунова из-за съемок в шоу. Об этом сообщил Большунов журналистам.

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Источник: РИА "Новости"

Невестой Большунова является российская лыжница Анна Жеребятьева. Свадьба состоится 24 апреля. Ранее Большунов сообщал, что пригласил Клебо на свадьбу, а норвежский лыжник подтвердил, что получил приглашение.

«Клебо все-таки не приедет. Он написал ответное письмо, где указано, что у него подписан контракт на съемки в шоу с 20 по 30 апреля», — сказал Большунов.

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На прошедшем в германском Обертсдорфе чемпионате мира Большунов стал обладателем золотой медали в скиатлоне, а также двух серебряных наград в эстафете и марафоне на 50 км и бронзовой медали в командном спринте. На финишной прямой марафона Клебо сломал палку Большунову и финишировал первым, но позднее был дисквалифицирован за нарушение правил и золотая медаль досталась другому норвежцу Эмилю Иверсену.

Норвежский спортсмен является трехкратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира. Большунов на Олимпиаде 2018 года завоевал три серебряные и одну бронзовую медали. 24-летний россиянин в двух последних сезонах становился обладателем Кубка мира.

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