Сорина победила в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам

«Да, это моя первая победа, я очень счастлива. Наконец-то это случилось. Это было моей целью на чемпионате, со второй гонки я это сделала, очень рада. Классика была просто идеальна, наверное, лучшие лыжи в этом году», — сказала Сорина в эфире YouTube-канала компании «Телеспорт».