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10:59 (мск), источник: ТАСС

Сорина победила в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам

ТЮМЕНЬ, 28 марта. /ТАСС/. Лыжница Татьяна Сорина завоевала золотую медаль в скиатлоне на чемпионате России, который проходит в Тюмени.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсменка преодолела дистанцию 15 км за 38 минут 04,0 секунды. Второе место заняла Наталья Непряева (+30,7), третьей стала Мария Истомина (+38,3).

«Да, это моя первая победа, я очень счастлива. Наконец-то это случилось. Это было моей целью на чемпионате, со второй гонки я это сделала, очень рада. Классика была просто идеальна, наверное, лучшие лыжи в этом году», — сказала Сорина в эфире YouTube-канала компании «Телеспорт».

Сориной 26 лет, она является серебряным призером чемпионата мира 2021 года в эстафете. В субботу в спринтерской гонке чемпионата России Сорина заняла второе место.

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Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. В программе соревнований значатся шесть дисциплин.

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