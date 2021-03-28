Сорина победила в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам
ТЮМЕНЬ, 28 марта. /ТАСС/. Лыжница Татьяна Сорина завоевала золотую медаль в скиатлоне на чемпионате России, который проходит в Тюмени.
ТЮМЕНЬ, 28 марта. /ТАСС/. Лыжница Татьяна Сорина завоевала золотую медаль в скиатлоне на чемпионате России, который проходит в Тюмени.
Спортсменка преодолела дистанцию 15 км за 38 минут 04,0 секунды. Второе место заняла Наталья Непряева (+30,7), третьей стала Мария Истомина (+38,3).
«Да, это моя первая победа, я очень счастлива.
Сориной 26 лет, она является серебряным призером чемпионата мира 2021 года в эстафете. В субботу в спринтерской гонке чемпионата России Сорина заняла второе место.
Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. В программе соревнований значатся шесть дисциплин.