Лыжник Устюгов снялся со скиатлона на чемпионате России

Гонка пройдет в воскресенье. Ранее Устюгов говорил, что планирует выступить в этой гонке. Устюгов накануне не смог преодолеть четвертьфинал в спринте. В конце февраля он досрочно завершил выступление на чемпионате мира в Оберстдорфе по причине травмы ноги.

«Да я кривой, косой», — сказал Устюгов во время эфира в Instagram, объясняя пропуск гонки.

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Устюгову 28 лет, он является двукратным чемпионом мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте), победителем многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2016/17.