Большунов заработал за сезон меньше, чем топовые биатлонисты. И где же справедливость?

Лыжные гонки за последние несколько лет вернули себе невероятную популярность в России. Причины просты — множество побед и появление целой группы талантливых спортсменов и одного гения. Чемпионат мира в Оберстдорфе смотрели даже те, кто прежде никогда не интересовался лыжными гонками. Интерес к выступлениям россиян зашкаливал.

Однако заработки лыжников по-прежнему сильно уступают не только футболу, хоккею, теннису, но даже биатлону. Как оказалось, Александр Большунов, выигравший в прошлом сезоне всё на свете, заработал в полтора раза меньше, чем обладательница Кубка мира в биатлоне Тириль Экхофф. А заработок полностью провалившего сезон Александра Логинова сравним с доходом Ивана Якимушкина, занявшего второе место в общем зачёте Кубка мира.

Ну и где же справедливость?

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ee53a8099eaf28206352" data-vnd="ee53a8099eaf28206352" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ee53a8099eaf28206352" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Большунов заработал почти 300 тысяч евро. Это много или мало?

Международная федерация лыжных гонок постепенно увеличивает размер призовых выплат. Однако цифры по-прежнему выглядят не слишком впечатляюще. Чемпион мира, победитель «Тур де Ски» и обладатель «Большого хрустального глобуса» в сезоне-2020/21 россиянин Александр Большунов заработал в сумме 220 тысяч швейцарских франков призовыми. Если добавить туда ещё 40 тысяч призовых за мировое первенство, которое в финансовом плане идёт отдельно от Кубка мира, то получится 260 тысяч швейцарских франков. Более 20 миллионов рублей.

Вроде бы немало. Но ощутимо меньше, чем топовые биатлонисты.

Обладательница «Большого хрустального глобуса» среди женщин норвежка Тириль Экхофф получила от Международного союза биатлонистов 386 000 евро (почти 35 миллионов в переводе на рубли). Занявшая второе место в итоговом зачёте Марте Рёйселанд получила 244 850 евро. При этом обладатель «Большого хрустального глобуса» у мужчин Йоханнес Бё заработал меньше Экхофф — 348 350 евро. Занявший второе место Стурла Холм Легрейд получил от IBU 321 950 евро.

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Клебо заработал только на хлеб

А теперь — самое интересное. В биатлоне 22 биатлониста (среди мужчин и женщин) заработали более 100 тысяч евро. В лыжных гонках таких всего трое. Помимо Большунова, это обладательница Кубка мира американка Джессика Диггинс и серебряный призёр россиянка Юлия Ступак. И то их суммарный доход получился значительно меньше, чем у Экхофф и даже чем у Рёйселанд.

По меркам биатлона многократный чемпион мира и олимпийский чемпион Йоханнес Клебо едва ли заработал на хлеб. Его банковский счёт пополнился всего лишь на 84 тысячи евро. Понятно, что норвежец пропустил много гонок на Кубке мира из-за ограничений, связанных с коронавирусом, однако на мировом первенстве Йоханнес блистал и всё равно остался с довольно скромной суммой для спортсмена высочайшего уровня.

Провал Логинова почти равен второму месту Якимушкина

Чемпион мира по биатлону и серебряный призёр Кубка мира — 2018/19 Александр Логинов полностью провалил минувший сезон. 17-е итоговое место — это практически катастрофа для спортсмена с его амбициями. Ирония в том, что даже такой ужасный сезон принёс Логинову 58 800 евро призовых. Это почти столько же, сколько заработал Иван Якимушкин, занявший второе место в общем зачёте лыжного Кубка мира — порядка 62 тысяч евро.

Остальные наши лыжники и вовсе заработали менее 50 тысяч евро за сезон. Для сравнения, Эдуард Лытыпов пополнит свой счёт на 55 тысяч евро. Да, у талантливого российского биатлониста были отдельные классные гонки, но общее 18-е место говорит о том, что Латыпов пока далёк от лидеров мирового биатлона. Куда дальше, чем российские лыжники.

Конечно, можно много говорить о несправедливости. Но такова реальность рынка: на данный момент биатлон в мире остаётся популярнее лыжных гонок. Проблема лишь в том, что Международная лыжная федерация, имеющая в руках потенциально классный продукт, делает недостаточно, чтобы продавать его и привлекать новую аудиторию.