Большунов заработал за сезон меньше, чем топовые биатлонисты. И где же справедливость?
20 миллионов рублей — это немало. Но, например, биатлонистка Тириль Экхофф получит чуть ли не вдвое больше.
20 миллионов рублей — это немало. Но, например, биатлонистка Тириль Экхофф получит чуть ли не вдвое больше.
Лыжные гонки за последние несколько лет вернули себе невероятную популярность в России. Причины просты — множество побед и появление целой группы талантливых спортсменов и одного гения. Чемпионат мира в Оберстдорфе смотрели даже те, кто прежде никогда не интересовался лыжными гонками. Интерес к выступлениям россиян зашкаливал.
Однако заработки лыжников
Ну и где же справедливость?
Международная федерация лыжных гонок постепенно увеличивает размер призовых выплат. Однако цифры
Вроде бы немало. Но ощутимо меньше, чем топовые биатлонисты.
А теперь — самое интересное. В биатлоне 22 биатлониста (среди мужчин и женщин) заработали более 100 тысяч евро. В лыжных гонках таких всего трое. Помимо Большунова, это обладательница Кубка мира американка Джессика Диггинс и серебряный призёр россиянка Юлия Ступак. И то их суммарный доход получился значительно меньше, чем у Экхофф и даже чем у Рёйселанд.
По меркам биатлона многократный чемпион мира и олимпийский чемпион Йоханнес Клебо едва ли заработал на хлеб. Его банковский счёт пополнился всего лишь на 84 тысячи евро. Понятно, что норвежец пропустил много гонок на Кубке мира
Чемпион мира по биатлону и серебряный призёр Кубка мира — 2018/19 Александр Логинов полностью провалил минувший сезон. 17-е итоговое место — это практически катастрофа для спортсмена с его амбициями. Ирония в том, что даже такой ужасный сезон принёс Логинову 58 800 евро призовых. Это почти столько же, сколько заработал Иван Якимушкин, занявший второе место в общем зачёте лыжного Кубка мира — порядка 62 тысяч евро.
Остальные наши лыжники и вовсе заработали менее 50 тысяч евро за сезон. Для сравнения, Эдуард Лытыпов пополнит свой счёт на 55 тысяч евро. Да, у талантливого российского биатлониста были отдельные классные гонки, но общее 18-е место говорит о том, что Латыпов пока далёк от лидеров мирового биатлона. Куда дальше, чем российские лыжники.
Александр Говоров