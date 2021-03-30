Лыжница Сорина выиграла гонку с раздельным стартом на чемпионате России

Спортсменка преодолела дистанцию за 24 минуты 13,2 секунды. Второе место заняла Мария Истомина (+35,4), третьей стала Анастасия Рыгалина (+54,1).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--233b1accb7d1b5ea09d6" data-vnd="233b1accb7d1b5ea09d6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=233b1accb7d1b5ea09d6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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«Сегодня было самое лучшее самочувствие за последние дни. Мы специально готовились именно к этой гонке. Я планирую бежать все оставшиеся гонки чемпионата России», — сказала Сорина в эфире Youtube-канала компании «Телеспорт».

Сориной 26 лет, она является серебряным призером чемпионата мира 2021 года в эстафете. В воскресенье в скиатлоне Сорина также завоевала золото, в спринтерской гонке классическим стилем она стала второй.