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11:37 (мск), источник: ТАСС

Лыжник Мальцев выиграл гонку с раздельным стартом на чемпионате России

ТЮМЕНЬ, 30 марта. /ТАСС/. Лыжник Артем Мальцев завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке с раздельным стартом на чемпионате России, который проходит в Тюмени.

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Источник: РИА "Новости"

Мальцев преодолел дистанцию 15 км свободным стилем за 33 минуты 0,5 секунды. Второе место занял Иван Якимушкин (+34,7), третьим стал Андрей Ларьков (+35,0). Чемпион мира Александр Большунов принял решение не выступать в гонке, чтобы лучше подготовиться к командному спринту, который состоится в среду.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я приехал сюда заранее, чтобы подготовиться к чемпионату России и к этой гонке. Лыжи сегодня ехали прекрасно, огромное спасибо за это моим тренерам», — сказал Мальцев в эфире Youtube-канала компании «Телеспорт».

Мальцеву 27 лет, он является серебряным призером чемпионата мира 2021 года в эстафете.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. В программе соревнований значатся шесть дисциплин.

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