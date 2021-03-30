Лыжник Мальцев выиграл гонку с раздельным стартом на чемпионате России

Мальцев преодолел дистанцию 15 км свободным стилем за 33 минуты 0,5 секунды. Второе место занял Иван Якимушкин (+34,7), третьим стал Андрей Ларьков (+35,0). Чемпион мира Александр Большунов принял решение не выступать в гонке, чтобы лучше подготовиться к командному спринту, который состоится в среду.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--233b1accb7d1b5ea09d6" data-vnd="233b1accb7d1b5ea09d6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=233b1accb7d1b5ea09d6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я приехал сюда заранее, чтобы подготовиться к чемпионату России и к этой гонке. Лыжи сегодня ехали прекрасно, огромное спасибо за это моим тренерам», — сказал Мальцев в эфире Youtube-канала компании «Телеспорт».

Мальцеву 27 лет, он является серебряным призером чемпионата мира 2021 года в эстафете.