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15:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Вяльбе назвала Губерниева базарной бабой

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выступила с критикой телекомментатора Дмитрия Губерниева. Интервью с ней опубликовано на канале Telesport в YouTube.

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Источник: РИА "Новости"

Трехкратная олимпийская чемпионка назвала журналиста базарной бабой и заявила, что не считает его великим комменатором. Кроме того, Вяльбе отметила, что не общается и не хочет общаться с Губерниевым.

О конфликте Губерниева с Вяльбе стало известно два года назад. Глава ФЛГР пожаловалась на работу Губерниева во время чемпионата мира по лыжным гонкам в Зеефельде, посчитав комментатора агрессивным. Журналист отмечал, что не ссорился с функционером, а поднятие острых тем — его работа.

Вяльбе трижды становилась олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам в эстафете. В ее активе также 14 золотых медалей на чемпионатах мира.

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