Текущие события
Хоккей. НХЛ
2.04
Нью-Йорк Айлендерс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
2.04
Баффало Сэйбрз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
2.04
Бостон Брюинз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
2.04
Оттава Сенаторз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
2.04
Тампа-Бэй Лайтнинг
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
2.04
Флорида Пантерз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
2.04
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
2.04
Чикаго Блэкхокс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
2.04
Вегас Голден Найтс
Миннесота Уайлд
Все события
Фоторепортажи
Сборная России проиграла Словакии
10«Спартак» победил в огненном московском дерби
18:12 (мск), источник: ТАСС

Швейцарский Энгадин вместо Красноярска примет чемпионат мира по фристайлу — 2025

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) принял решение назначить швейцарский Энгадин местом проведения чемпионата мира по фристайлу и сноуборду 2025 года вместо российского Красноярска. Об этом сообщает пресс-служба FIS.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В декабре FIS исключила заявку Красноярска на проведение чемпионата мира, объяснив решение санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Красноярск был единственным кандидатом на проведение турнира. Энгадин подал свою заявку после исключения Красноярска.

Также совет в четверг единогласно принял решение о том, что чемпионат мира по прыжкам на лыжах с трамплина 2024 года пройдет в австрийском Бад-Миттерндорфе. Изначально он должен был пройти в чешском Гаррахове, но город не сможет принять у себя турнир из-за технических проблем.

Кроме того, на заседании совета поднимался вопрос о запрете на использование фтора в лыжных видах спорта. После проведения почти 6,5 тыс. тестов в течение последних трех месяцев устройство, которое должно использоваться для проверки инвентаря на содержание фтора, будет откалибровано, а затем проверено независимым лабораторным исследованием. Ожидается, что этот процесс будет завершен к следующему заседанию совета, к тому времени будет принято решение о сроках полного введения запрета на использование фторсодержащих веществ при подготовке лыж.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону WADA в его споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны. Решение также лишает Россию права претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их.

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду проходит раз в два года.

 "Все было очень красиво сказано, а в итоге передано господину, чье отношение к России прекрасно известно"
Россиянин принес извинения за свой поступок, однако его репутация заметно пострадала
В заявке на Евро осталось уточнить одну фигуру — первого вратаря
Армения — лидер, Пандев шокировал Германию. Обзор отбора ЧМ–2022
Карпин снова обыграет «Спартак»: Топ ставок недели
Клуб НХЛ выставил на драфт отказов российского хоккеиста
В федерации бокса готовы организовать бой сына Цзю в России
Футбольного судью посадили в тюрьму после скандальных пенальти
Почему разговорам про джентльменство в Ф-1 пора на свалку
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь