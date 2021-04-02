Команда СЗФО с Большуновым в составе стала первой в эстафете на чемпионате России

Большунову 24 года, в сезоне-2020/21 он во второй раз в карьере стал победителем Кубка мира и выиграл престижную многодневку «Тур де Ски», а также завоевал первую золотую медаль чемпионата мира (в скиатлоне). Для Большунова эта золотая медаль стала четвертой на чемпионате России в Тюмени, ранее он выиграл спринтерскую гонку, скиатлон и командный спринт вместе с Терентьевым.