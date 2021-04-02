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13:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Большунов не выступит в марафоне на чемпионате России по лыжным гонкам

По информации «Чемпионата», лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов не выступит в гонке на 50 км на чемпионате страны, которая состоится послезавтра, 4 апреля.

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Источник: AP 2020

Сегодня, 2 апреля, Большунов в составе сборной Северо-Западного Федерального округа одержал победу в эстафете на чемпионате России. Вместе с ним за команду бежали Александр Терентьев, Александр Гребенько и Алексей Шемякин.

Напомним, на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) Александр Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне, бронзу в командном спринте. Также он в сезоне-2020/2021 во второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и во второй раз подряд одержал победу в общем зачёте Кубка мира.

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