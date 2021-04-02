Губерниев отчитал второго лыжника мира за критику Дзюбы

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Губерниев посчитал, что Якимушкину необходимо побеждать вместо разговоров о чужих зарплатах. «Зависть — плохое чувство. Поддеть футболистов может каждый, но Дзюба свои деньги заслуживает, отрабатывает», — заявил он.

Команда Зенит

По мнению комментатора, Якимушкин мог обидеться на слова футболиста о проваленном втором этапе в эстафете чемпионата мира по лыжным гонкам-2021.

Ранее 2 марта Якимушкин заявил, что футболисты, которые «могут два пенальти подряд профукать жестко (Дзюба не забил в матчах чемпионата России против “Рубина” и ЦСКА — прим. “Ленты.ру”), получают больше, чем все лыжники, вместе взятые».