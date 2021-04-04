«Не всем подходит, когда сильный лыжник в группе». Напарника Большунова убирают из группы
Российский лыжник Андрей Собакарев рассказал корреспонденту «СЭ», что прекращает сотрудничество с Юрием Бородавко.
Российский лыжник Андрей Собакарев рассказал корреспонденту «СЭ», что прекращает сотрудничество с Юрием Бородавко.
По его словам, инициатива принадлежит тренеру группы. В сегодняшнем марафоне на чемпионате России он занял третье место.
— Гонкой не очень доволен, конечно. Первая пара лыж не держала, 30 километров почти без мази, загрузил руки. И в начале гонки мы столкнулись с Антоном Тимашовым перед пунктом питания, он меня не увидел и стал в меня перестраиваться. Но нормально, без потасовок обошлось.
Постараюсь
— Получается, сила Большунова иногда ломает карьеры другим спортсменам?
— Да в