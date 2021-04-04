«Не всем подходит, когда сильный лыжник в группе». Напарника Большунова убирают из группы

По его словам, инициатива принадлежит тренеру группы. В сегодняшнем марафоне на чемпионате России он занял третье место.

— Гонкой не очень доволен, конечно. Первая пара лыж не держала, 30 километров почти без мази, загрузил руки. И в начале гонки мы столкнулись с Антоном Тимашовым перед пунктом питания, он меня не увидел и стал в меня перестраиваться. Но нормально, без потасовок обошлось.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--6678fc8f6f727b1aad5d" data-vnd="6678fc8f6f727b1aad5d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=6678fc8f6f727b1aad5d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Постараюсь что-то пересмотреть в летней подготовке, но видимо, уже не у Юрия Викторовича Бородавко. У меня был сложный сезон, переболел ковидом, сложно было поймать выносливость даже в спринтерских гонках. Здесь тоже проблемы с лыжами. Рассчитывал на большее. Меня выводят из группы. К кому пойду? Буду думать в межсезонье, что делать.

— Получается, сила Большунова иногда ломает карьеры другим спортсменам?