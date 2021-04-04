Лыжнице Юлии Ступак весной предстоит микрооперация

«У Юлии Ступак получился неравномерный сезон, в том числе и неравномерный чемпионат России, — сказала Вяльбе. — Мы с Юлией поговорили, она сказала, что вообще не знает, что происходит, день отличное самочувствие, день — не очень. Мы знаем, какая есть проблема, надеюсь, она ее весной решит, это небольшая микрооперация, в общем она войдет в строй и будет тренироваться. К Юлии никогда не было вопросов относительно тренировочного процесса».