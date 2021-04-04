Вяльбе сравнила Большунова с Пушкиным
ТЮМЕНЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Лыжникам, которые тренируются вместе с Александром Большуновым, очень повезло. Такое мнение журналистам высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
ТЮМЕНЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Лыжникам, которые тренируются вместе с Александром Большуновым, очень повезло. Такое мнение журналистам высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
«В каждой команде, где есть определенный лидер, все равно есть пропасть, — сказала Вяльбе. — Я не думаю, что Тереза Йохауг или вся норвежская сборная и тренеры сильно парятся, потому что она мировой лидер, а все остальные далеко не впереди планеты всей».
«Если бы Пушкин рождался в каждой деревне, то, наверное, он бы не был таким великим поэтом. Я считаю, что он (Большунов) великий человек, такие рождаются не так часто. Ребятам, которые сейчас рядом с ним тренируются, очень повезло, что они видят такого человека и тренируются рядом с ним», — резюмировала Вяльбе.
Большунову 24 года, в сезоне-2020/21 он во второй раз в карьере стал победителем Кубка мира и выиграл престижную многодневку «Тур де Ски», а также завоевал первую золотую медаль чемпионата мира (в скиатлоне). На чемпионате России в Тюмени Большунов завоевал четыре золотые медали — в спринтерской гонке, скиатлоне, командном спринте и эстафете.