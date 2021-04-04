Вяльбе сравнила Большунова с Пушкиным

«В каждой команде, где есть определенный лидер, все равно есть пропасть, — сказала Вяльбе. — Я не думаю, что Тереза Йохауг или вся норвежская сборная и тренеры сильно парятся, потому что она мировой лидер, а все остальные далеко не впереди планеты всей».

«Если бы Пушкин рождался в каждой деревне, то, наверное, он бы не был таким великим поэтом. Я считаю, что он (Большунов) великий человек, такие рождаются не так часто. Ребятам, которые сейчас рядом с ним тренируются, очень повезло, что они видят такого человека и тренируются рядом с ним», — резюмировала Вяльбе.

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