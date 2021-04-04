Вяльбе оценила выступление российских лыжников в прошедшем сезоне на «четверку с плюсом»

В воскресенье в Тюмени завершился чемпионат России по лыжным гонкам, который стал заключительным турниром для отечественных лыжников в сезоне-2020/21.

«В целом сработали на “четверку с плюсом” у мужчин и у женщин. Немножко не добрали мужчины и женщины», — заявила Вяльбе.