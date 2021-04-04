Все хотят сравнить себя с Большуновым, но не все могут. Итоги чемпионата России по лыжам
Что хорошего и плохого показала Тюмень?
Что хорошего и плохого показала Тюмень?
В воскресенье на стадионе «Жемчужина Сибири» в 40 километрах от Тюмени мужским марафоном завершился чемпионат России по лыжам.
Выиграл заключительную гонку Илья Семиков, который
После нескольких завалов гонка шла размеренно. Лидеры быстро отделились в свою категорию и вдесятером убежали вперед, меняясь в роли ведущего. В этой компании были будущие призеры,
Ближе к 40-му километру у лидеров пошла настоящая раздача. Семиков и партнер Большунова по поморской сборной Шемякин убежали от остальных. За пределами десятки отставания выросли до
1. У чемпионата новый статус.
После двух подряд чемпионатов в деревне Малиновке Архангельской области (один был сорван
2. Коронавирус не помеха.
Отдельно стоит сказать про ковид. Много по ходу сезона было обсуждений, как разные виды спорта и массовые мероприятия справляются с ограничениями. Футбольные стадионы, от «Лужников» до
3. Большунов далеко впереди всей сборной.
Лишний раз было показано, что разница в классе между лидером сборной и всеми остальными ее членами на чемпионате мира была неслучайной. Большунов легко выигрывал личные и командные гонки и если бы захотел выиграть все из них, то спокойно бы это сделал. И пусть Елена Вяльбе говорит, что те, кому это не нравится, «могут чемпионат не смотреть», тревога есть. Это лишний раз ставит вопрос о летней подготовке, которая на этот раз должна пройти более ровно. Другое дело, что элементарно тренировочные объемы Большунова почти никто не тянет. И тренерам нужно решать эту проблему — не только самому Юрию Бородавко в своей группе, но и другим.
При этом почти каждый участник чемпионата хочет себя сравнить с Большуновым. И сегодняшний победитель Семиков не исключение:
— Хотелось бы себя сравнить с лидерами. Главным образом — на фоне Александра Большунова. С остальными я
4. Результаты чемпионата России — во многом условность.
Турнир прошел через три недели после чемпионата мира, и все подошли к нему в разной форме. Так, Татьяна Сорина явно делала на него ставку, и ее результаты сложно сравнивать, например, с Юлией Ступак. Многие из звезд Кубка России здесь были лучше сборников, но вряд ли из этого стоит делать далекоидущие выводы. Переносить турнир в начало сезона и делать из него отбор? Тоже спорно — чемпионат сам по себе событие престижное, и контрольных стартов для отбора вполне достаточно.
5. Лыжи умудряются создавать позитивный хайп.
От не увлекающихся спортом людей часто слышишь: что зрелищного в лыжах? Просто толпа человек однообразно бежит 50 километров. Со стрельбой уж точно интереснее — поэтому так популярен биатлон. Но чемпионат России —
Взять даже вчерашнюю безобидную историю вокруг Александры Шимолиной в псевдонорвежской форме — она родилась исключительно из одной фразы Елены Вяльбе. Но в итоге никаких санкций не последовало, глава ФЛГР признала, что могла ошибиться, про Шимолину уже пишут норвежские СМИ, а в Instagram норвежцы призывают ее не менять амуницию. Про комментарии о Дмитрии Губерниеве и говорить нет смысла. Лыжники не боятся говорить, и это их выгодно отличает от представителей многих других видов.
Что точно можно сказать — чемпионат России высоко заданную планку не уронил. И все идет к тому, что в Пекине лыжные гонки станут для России одним из
Дмитрий Кузнецов