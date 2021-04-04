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15:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вяльбе объяснила, почему Большунов стал сильнейшим лыжником на планете

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, за счет чего двукратный обладатель Кубка мира Александр Большунов стал лучшим лыжником на планете.

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Источник: РИА "Новости"

В сезоне-2020/21 Большунов, помимо досрочной победы в Кубке мира, завоевал четыре награды на мировом первенстве — первую в карьере золотую медаль, две серебряные и одну бронзовую награды. Также он стал победителем общего зачета многодневки «Тур де Ски».

«У каждого свое здоровье. Значит, Саша сильнее всех остальных ребят. И не только в нашей команде, но и сильнее остальных. Он и есть сейчас самый сильный лыжник на планете. Наверное, это все вместе взятое: и его трудолюбие, и целеустремленность, и желание, и, безусловно, таланты, и концентрация во всем. Он очень предан спорту, и я считаю, что это пример, с которого можно писать учебники, каким на самом деле должен быть спортсмен», — сказала Вяльбе в эфире YouTube-канала Telesport.

На завершившемся в воскресенье чемпионате России Большунов выиграл все гонки, в которых участвовал, — индивидуальный и командный спринты, скиатлон и эстафету.

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