Вяльбе объяснила, почему Большунов стал сильнейшим лыжником на планете

«У каждого свое здоровье. Значит, Саша сильнее всех остальных ребят. И не только в нашей команде, но и сильнее остальных. Он и есть сейчас самый сильный лыжник на планете. Наверное, это все вместе взятое: и его трудолюбие, и целеустремленность, и желание, и, безусловно, таланты, и концентрация во всем. Он очень предан спорту, и я считаю, что это пример, с которого можно писать учебники, каким на самом деле должен быть спортсмен», — сказала Вяльбе в эфире YouTube-канала Telesport.