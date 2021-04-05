Большунов рассказал, почему не общается с лыжником Йони Мяки после скандальной эстафеты
Российский лыжник Александр Большунов рассказал, что не общается с финном Йони Мяки после скандала на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.
Российский лыжник Александр Большунов рассказал, что не общается с финном Йони Мяки после скандала на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.
Тогда Мяки подрезал идущего на финиш Большунова, россиянин замахнулся на него палкой, а затем врезался в сборную Финляндии после финиша — как позже выяснилось,
«Общался ли с Мяки после той эстафеты в Лахти? Нет, я принёс извинения, признал, что повёл себя неправильно, и всё. Я не общался с ним ни до, ни после — не вижу в этом смысла. Ту историю раскручивали все. И норвежская, и шведская федерации направляли в FIS запросы относительно ужесточения моего наказания. Что было бы, если бы с Мяки так поступил Клебо? Возможно, никто бы даже и не заметил. Не обидно ли такое отношение со стороны FIS? Может быть, там думают, что у меня от этого результаты будут хуже? Но на меня такими вещами сложно повлиять. Я не думаю о том, что могу