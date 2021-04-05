Большунов рассказал, почему не общается с лыжником Йони Мяки после скандальной эстафеты

«Общался ли с Мяки после той эстафеты в Лахти? Нет, я принёс извинения, признал, что повёл себя неправильно, и всё. Я не общался с ним ни до, ни после — не вижу в этом смысла. Ту историю раскручивали все. И норвежская, и шведская федерации направляли в FIS запросы относительно ужесточения моего наказания. Что было бы, если бы с Мяки так поступил Клебо? Возможно, никто бы даже и не заметил. Не обидно ли такое отношение со стороны FIS? Может быть, там думают, что у меня от этого результаты будут хуже? Но на меня такими вещами сложно повлиять. Я не думаю о том, что могу кого-то задеть, а потом условное наказание превратится в реальное. Я сосредоточен на том, чтобы подобных ситуаций вообще не было. Для этого надо просто тренироваться и держать социальную дистанцию с соперниками — от полутора метров и больше. Не нужно давать соперникам шансов», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.