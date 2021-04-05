Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Химки
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Авангард
Футбол. Зарубежный
20:00
Эвертон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
22:15
Вулверхэмптон Уондерерс
Вест Хэм Юнайтед
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм Дакс
Аризона Койотс
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз
Торонто Мэйпл Ливз
24
Хоккей. НХЛ
6.04
Бостон Брюинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
6.04
Монреаль Канадиенс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз
Даллас Старз
10
Все события
Фоторепортажи
10«Спартак» победил в Ростове-на-Дону впервые за 8 лет
60Медведева и Загитова станцевали под Las Ketchup, Косторная смеялась. Главные фото первого шоу Тутберидзе
13:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Большунов рассказал, почему не общается с лыжником Йони Мяки после скандальной эстафеты

Российский лыжник Александр Большунов рассказал, что не общается с финном Йони Мяки после скандала на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Тогда Мяки подрезал идущего на финиш Большунова, россиянин замахнулся на него палкой, а затем врезался в сборную Финляндии после финиша — как позже выяснилось, из-за сломавшегося крепления. Но FIS дисквалифицировала Александра, лишив медали всю российскую команду. Позже Большунову дали испытательный срок, пригрозив отстранением, если ситуация повторится.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Общался ли с Мяки после той эстафеты в Лахти? Нет, я принёс извинения, признал, что повёл себя неправильно, и всё. Я не общался с ним ни до, ни после — не вижу в этом смысла. Ту историю раскручивали все. И норвежская, и шведская федерации направляли в FIS запросы относительно ужесточения моего наказания. Что было бы, если бы с Мяки так поступил Клебо? Возможно, никто бы даже и не заметил. Не обидно ли такое отношение со стороны FIS? Может быть, там думают, что у меня от этого результаты будут хуже? Но на меня такими вещами сложно повлиять. Я не думаю о том, что могу кого-то задеть, а потом условное наказание превратится в реальное. Я сосредоточен на том, чтобы подобных ситуаций вообще не было. Для этого надо просто тренироваться и держать социальную дистанцию с соперниками — от полутора метров и больше. Не нужно давать соперникам шансов», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Читайте также
 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Интрига жива. «Спартак» сократил отставание от «Зенита» в РПЛ
СМИ: «Милан» продлил контракт с Ибрагимовичем на год
Семак объяснил, почему «Зенит» не называет игроков с COVID-19
В России оценили переход Зайнутдинова из ЦСКА в большой клуб
Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ
Клуб НХЛ «Вашингтон» отозвал из аренды игрока «Салавата Юлаева»
Гвардиола раскритиковал ФИФА и УЕФА за перегруженный календарь
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь