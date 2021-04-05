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14:38 (мск), источник: Sport24

Вяльбе о Губерниеве: Нужно немножко уметь себя вести. Некрасиво, когда ты оскорбляешь спортсменов

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью Sport24 рассказала о конфликте с комментатором Дмитрием Губерниевым.

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Источник: РИА "Новости"

— Ваш конфликт с Дмитрием Губерниевым постоянно мелькал в СМИ. Почему вообще он случился?

— Несколько лет назад на чемпионате России я была в прямом эфире программы «На лыжи», которую ведет Александр Пак. Он один-два раза в год берет у меня и спортсменов интервью. И там было вопрос: «Хотели бы вы, чтоб в лыжах была программа, похожая на “Биатлон с Губерниевым”?» И я сказала: «Конкретно с Дмитрием Губерниевым — нет». И как я помню, что такие передачи не должны так часто выходить. Просто не о чем говорить.

Во время загрузки произошла ошибка.

На это коллеги Дмитрия стали писать про него не очень хорошие вещи. И вот он обиделся, начал меня поливать, оскорблять. Я, на самом деле, не понимаю, что такого обидного сказала. Ну, хорошо. Пусть обижается.

— В будущем возможен мир?

— Мне сложно мириться с человеком, с которым я не ссорилась. Да, несколько дней назад я сказала, что он превращается в базарную бабу, но он реально становится человеком… Если ты упомянул его фамилию, он обязательно должен отреагировать. Не знаю, что это. Хайпы, майпы… Меня это не волнует. Если он работает спортивным комментатором, то должен работать спортивным комментатором. И еще лет 15 назад он был одним из лучших спортивных комментаторов. Мне жаль, что сейчас он ищет славу в другом месте.

— Потому что надоело быть на одном месте?

— Мне кажется, он не совсем на одном месте — ведет иногда музыкальные программы, какие-то концерты, новогодние передачи. Знаю, что бывает ведущим на каких-то днях рождениях. Он разносторонний человек. Поет еще. Мне кажется, нужно уметь себя немножко вести. Некрасиво, когда ты обзываешь, оскорбляешь спортсменов.

Это не может быть плюсом к его работе.

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