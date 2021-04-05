Резцова заявила о захлестнувшей Большунова звездной болезни

«И что Большунов? Пальцы веером, типа король. Король, конечно, но только на сегодняшний день. Его распиарили. Прошу прощения, но его звездная болезнь скоро захлестнет достоинство», — заявила Резцова. По ее мнению, нельзя популяризировать одного лыжника, так как на практике каждый юниор может биться с Большуновым.