Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Химки
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Авангард
Футбол. Зарубежный
20:00
Эвертон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
22:15
Вулверхэмптон Уондерерс
Вест Хэм Юнайтед
Хоккей. НХЛ
6.04
Бостон Брюинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
6.04
Монреаль Канадиенс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
6.04
Миннесота Уайлд
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
6.04
Сент-Луис Блюз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
6.04
Калгари Флэймз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм Дакс
Аризона Койотс
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз
Торонто Мэйпл Ливз
24
Все события
Фоторепортажи
60Медведева и Загитова станцевали под Las Ketchup, Косторная смеялась. Главные фото первого шоу Тутберидзе
10«Спартак» победил в огненном московском дерби
15:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Резцова заявила о захлестнувшей Большунова звездной болезни

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова раскритиковала российского лыжника Александра Большунова. Ее слова приводит Telesport.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«И что Большунов? Пальцы веером, типа король. Король, конечно, но только на сегодняшний день. Его распиарили. Прошу прощения, но его звездная болезнь скоро захлестнет достоинство», — заявила Резцова. По ее мнению, нельзя популяризировать одного лыжника, так как на практике каждый юниор может биться с Большуновым.

22 марта Резцова призвала Большунова брать пример с норвежских соперников. Она посчитала, что высокомерное поведение Большунова связано с тем, что в данный момент он является лучшим лыжником планеты.

В нынешнем сезоне Большунов во второй раз подряд стал победителем общего зачета Кубка мира. Кроме того, на чемпионате мира-2021 россиянин завоевал золото, два серебра и одну бронзу.

Читайте также
 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Интрига жива. «Спартак» сократил отставание от «Зенита» в РПЛ
СМИ: «Милан» продлил контракт с Ибрагимовичем на год
СМИ: Кокорин пропустит матч с клубом Миранчука
В России оценили переход Зайнутдинова из ЦСКА в большой клуб
СМИ: «Милан» опережает «Ювентус» в борьбе за игрока «Рубина»
Клуб НХЛ «Вашингтон» отозвал из аренды игрока «Салавата Юлаева»
Семак объяснил, почему «Зенит» не называет игроков с COVID-19
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь