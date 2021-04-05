Резцова объяснила свои слова про «звездную болезнь» Большунова
Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова объяснила, что имела в виду, когда говорила о «звездной болезни» Александра Большунова.
Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова объяснила, что имела в виду, когда говорила о «звездной болезни» Александра Большунова.
«У Большунова есть немножко “звездная болезнь”, которая проявляется в его поведении и отношении к другим спортсменам, — сказала Резцова “СЭ”. —
По итогам минувшего сезона в личном зачете Кубка мира у мужчин победителем стал Александр Большунов. Также россиянин — победитель Кубка мира-2019/20.