Резцова объяснила свои слова про «звездную болезнь» Большунова

«У Большунова есть немножко “звездная болезнь”, которая проявляется в его поведении и отношении к другим спортсменам, — сказала Резцова “СЭ”. — Чуть-чуть нос кверху. В любом случае соперников надо уважать. Все было на виду — Саша подошел к финну и чуть-ли не затоптал его. Людям не нравится, что я говорю? Я не знаю. Я человек большого спорта. Я все это вижу. Сашу я очень уважаю, но то, как он себя повел в этом моменте. Считаю, что он был неправ».