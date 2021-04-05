Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эвертон
Кристал Пэлас
10
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
22:15
Вулверхэмптон Уондерерс
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Химки
20
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Авангард
02
Хоккей. НХЛ
6.04
Бостон Брюинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
6.04
Монреаль Канадиенс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
6.04
Миннесота Уайлд
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
6.04
Сент-Луис Блюз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
6.04
Калгари Флэймз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
6.04
Лос-Анджелес Кингз
Аризона Койотс
Все события
Фоторепортажи
8Россия с трудом обыграла Мальту на старте отбора ЧМ-2022
10ЦСКА повел 2−0 в серии со СКА в Кубке Гагарина
21:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Губерниев уличил Вяльбе во лжи

Телекомментатор Дмитрий Губерниев уличил во лжи главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По словам журналиста, он никогда не оскорблял функционера. Комментатор также добавил, что Вяльбе всегда врет, упоминая его фамилию.

Читайте также
Вяльбе назвала Губерниева базарной бабой

Ранее в понедельник, 5 апреля, Вяльбе раскрыла причины конфликта с Губерниевым. Она заявила, что журналист оскорблял ее и поливал грязью.

Заочный конфликт между Вяльбе и Губерниевым продолжается второй год. В 2020-м глава ФЛГР заявила, что слышит агрессию от комментатора в свой адрес, из-за чего ограничила общение российских лыжников с журналистом. Затем Губерниев сказал, что не будет мириться с Вяльбе, потому что ему постоянно нужно задавать острые вопросы.

Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам. Она возглавляет ФЛГР с 2010 года.

 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
«Зенит» прервал десятиматчевую беспроигрышную серию «Химок»
Сослан Джанаев получил серьезную травму
Умер спортивный комментатор Владимир Гендлин
Юлия Ефимова стала второй на ЧР, но отобралась на Олимпиаду
Резцова объяснила свои слова про «звездную болезнь» Большунова
Скончался экс-капитан футбольного ЦСКА
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь