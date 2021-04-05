Губерниев уличил Вяльбе во лжи

По словам журналиста, он никогда не оскорблял функционера. Комментатор также добавил, что Вяльбе всегда врет, упоминая его фамилию.

Заочный конфликт между Вяльбе и Губерниевым продолжается второй год. В 2020-м глава ФЛГР заявила, что слышит агрессию от комментатора в свой адрес, из-за чего ограничила общение российских лыжников с журналистом. Затем Губерниев сказал, что не будет мириться с Вяльбе, потому что ему постоянно нужно задавать острые вопросы.