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10:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Елена Вяльбе обвинила Клебо в подлости за инцидент с Большуновым в марафоне на ЧМ

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что норвежский лыжник Йоханнес Клебо поступил подло, спровоцировав столкновение с Александром Большуновым на финише марафона на чемпионате мира.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, Клебо первым пересёк финиш, но получил дисквалификацию и лишился золотой медали. Золото взял Эмиль Иверсен, финишировавший вторым, Большунову, ставшему третьим, досталось серебро. После финиша российский лыжник не смог сдержать слёз.

«Я миллион раз говорила, говорю и буду говорить: спортсмен не робот. Это такой же человек, который имеет сердце и душу.

Я уверена, что, если бы Саша проиграл в честной борьбе, он бы не стал плакать. Да, он был бы хмурый и злой, но не показал бы слёз, потому что у него была бы просто внутренняя обида за поражение. А здесь была горечь от подлости. Соперник некрасиво поступил.

Я уверена, конечно, что Клебо не хотел этого столкновения, не осуждаю его за то, что он сделал это специально. Безусловно, не специально. Но когда именно таким образом забирают золотую медаль, конечно, это горько, — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

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