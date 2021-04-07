Юрий Бородавко: Осуждать Большунова за его эмоции глупо и грубо

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— Вас не показывали в трансляции, когда Александр Большунов боролся с пятью норвежцами на финише скиатлона на чемпионате мира. Удавалось себя в тот момент контролировать?

— Конечно, эмоции зашкаливали, поскольку всё это было на острие ножа и чаша весов могла качнуться как в ту, так и в другую сторону. Очень приятно было, что в скиатлоне Александр вел гонку. Полностью контролировал, и самочувствие позволило ему различные вариации прохождения трассы. В какие-то моменты он «западал», и, естественно, от этого эмоции скакали то вверх, то вниз. То у меня надежда, то вроде бы всё опять рухнуло. И когда кульминацией всему стал последний подъем, финишная прямая и его победа, конечно, радости не было предела.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--821f40c40361faef0ecc" data-vnd="821f40c40361faef0ecc" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=821f40c40361faef0ecc" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Но вы стояли, как сейчас стоите, спокойно сложив руки на груди? Или скакали и кричали?

— Да нет, конечно, спокойно не стоял. Так же кричал, такие эмоции невозможно сдержать в себе. Потому что это тяжелый труд, когда знаешь, как это достается, сколько было вложено. Это ведь реализация того, над чем очень долго работали, она требует выплеска эмоций.

— Если не выплеснуть, внутри взорвется, так?

— Мы не штампованные, люди все разные. Есть тренеры, которые достаточно легко на всё реагируют. А я все-таки по жизни максималист, и поэтому, когда всё на пике и чаша весов может качнуться и в ту, и в другую сторону и ты это понимаешь, естественно, получается взрыв эмоций. Потому что да, мы сделали, мы смогли.

— Вы, похоже, и сейчас не до конца всё пережили.

— Так и есть.

Слишком много стояло на кону. Не только для Александра и для меня, но и для престижа страны, потому что давно такого не было. И очень высоки были ожидания.

— Александр тоже далеко не хладнокровен. Он позволяет себе выплескивать и положительные, и отрицательные эмоции. Например, зарыдал он на финише марафона, и это попало в трансляцию. Вы как-то обсуждали это? «Саша, нельзя плакать на глазах у всех!» Или вы считаете, правильно, что он выплеснулся?

— Большунов такой, какой он есть. И те эмоции, которые все видят, присущи только ему. Осуждать его за его же естество было бы очень глупо и грубо. Я полностью поддерживаю его. Ежели он принимает какие-то, с моей точки зрения, неправильные решения, я естественно, это корректирую. Но всего лишь делаю легкие замечания.

Александр Большунов на дистанции. | Источник: AP 2020

«Подумаем, почему у нас до “Тур де Ски” были хорошие результаты, а потом несколько снизились»

— Итак, Большунов стал чемпионом мира. До того у него были медали Олимпийских игр и мировых чемпионатов, и вот он, наконец, победил. Как это удалось?

— Он стал «читать» гонку, понимать своих конкурентов. Норвежцы уже перестали применять против Большунова командную тактику, потому что все их перестроения он очень легко «читает». И как рыбка в воде между ними проскальзывает (улыбается)! И они просто не понимают, как это возможно! В итоге норвежцы бросили эту затею, поняв, что это бесполезно.

— А после победы в Александре что-то изменилось?

— Появилось чуть больше уверенности. Понимания, что он все-таки на правильном пути, что он стал прежде всего более грамотным спортсменом. И это не только я отмечаю, это отмечают все. Появилось осознание, что сработали как раз те капельки, которые он добавлял. В тактике, в технике, в психологии. Те капельки, которых не хватало раньше.

— С одной стороны, хорошо, что в сборной есть такой лыжник, как Большунов. С другой стороны, на протяжении всего чемпионата мира мы наблюдали одну и ту же картину. Один Большунов и пять норвежцев борются за победу. Хорошо, что этот один есть? Или этого мало, чтобы с норвежцами бороться на равных?

— На сегодняшний день один такой есть, это уже здорово. Наша задача — подтянуть остальных на этот уровень. Этим мы и пытаемся заниматься. Мы видим, что результаты мужчин растут.

Есть Алексей Червоткин, которому на сегодняшний день удаются классические гонки. И разделка, и масс-старт. Он на чемпионате мира себя очень ярко проявил. На сегодняшний день Червоткин является единственным российским лыжником, который сумел Большунова обыграть в личной гонке. Есть также Денис Спицов, который тяготеет к коньковым гонкам и очень хорошо себя чувствует в горах. Работа будет выстраиваться прежде всего с определенным индивидуальным уклоном для каждого.

Очень обнадеживающие результаты были и на «Тур де Ски», и до «Тур де Ски». Даже в присутствии норвежской команды в той же самой финской Рука. Есть несколько планов подводки к Олимпийским играм. Будем смотреть и выбирать. Может быть, придем к выводу, что спортсмены пойдут по разным путям подготовки. Речь прежде всего об участии или неучастии в «Тур де Ски». У нас много информации, мы ее сейчас обдумываем, будем и со спортсменами обсуждать. Подумаем, почему у нас до «Тур де Ски» были хорошие результаты, а потом несколько снизились. То есть всё сделаем для того, чтобы наших мужчин подтянуть.

— Так есть ли в сборной России, на ваш взгляд, претенденты на медали в личных олимпийских гонках, кроме Александра Большунова? На чемпионате мира других наших призеров в таких дисциплинах не было.

— Достаточно близко был Артем Мальцев. Пятое место — это все-таки не катастрофический проигрыш. Сломал руку и не смог реализовать себя Денис Спицов, которого я считаю одним из фаворитов всех коньковых гонок Олимпиады, потому что он хорошо чувствует себя в горах.

Александр Большунов радуется успеху. | Источник: AP 2020

«Мы сейчас видим, что у нас все-таки страдает спринтерская подготовка»

— На ваш взгляд, оправдывает ли себя тот формат подготовки сборной, когда команда разделена на несколько групп, во главе которых свой старший тренер? Возможно, было бы полезно слиться в едином порыве перед Олимпиадой?

— Опыт показывает, что в последние годы результаты как мужского, так и женского состава идут в гору. Поэтому я считаю, что этот метод полностью себя оправдывает. Единственное, мы сейчас видим, что у нас все-таки страдает спринтерская подготовка. Я для себя сделал вывод, что в группах «дистанционщиков» нужно проводить отдельные тренировки для спортсменов, тяготеющих к спринту. В спринте разыгрываются два комплекта медалей, и чемпионат мира показал, что в спринтерской эстафете у нас не было дублеров, которые были бы готовы к гонке.

— Назовем вещи своими именами. Нужен второй спринтер, который смог бы поддержать темп, задаваемый Большуновым?

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— Конечно. И такие ребята есть. Мы уделим этому особое внимание, чтобы не упираться только в одного такого спортсмена. Чтобы всегда была конкуренция за это место.

— А разумно ли пытаться успеть всё и сразу? Может, раз так всё складывается, бог с ним, со спринтерскими дисциплинами, и надо сосредоточиться на дистанционных гонках? Не задумывались ли вы, что, погнавшись и за тем, и за другим, упустите все разом?

— Конечно, задумывался. Но есть спортсмены с приоритетом дистанционных гонок, и есть те, у кого в приоритете спринт. В частности, это Александр Терентьев, молодой спортсмен. Он активно себя проявляет и растет. Он будет совершенствоваться больше именно в спринтерском направлении, хотя и будет бегать дистанции. В этом смысле мы в минувшем сезоне выполнили задачу-минимум, он попал в «Красную группу» (спортсмены с лучшим рейтингом, которым Международная федерация лыжного спорта полностью оплачивает участие в Кубке мира). Во всех соревнованиях Терентьев будет участвовать по своей собственной квоте, то есть не будет выбивать из состава кого-то из «дистанционщиков». Поэтому я и считаю, что есть спортсмен, который будет работать в спринте, и у меня есть свои тренерские задумки, как я это буду реализовывать в тренировочном процессе.

— То есть командный спринт на Олимпиаде, как вы предполагаете, это Большунов и Терентьев?

— Скажем так. Терентьев — это хорошая альтернатива Глебу Ретивых и Сергею Устюгову, которые тоже будут готовиться и пробиваться, конкурируя за это место.

Радость Натальи Непряевой. | Источник: РИА "Новости"

«Перелом стряхнул с Непряевой пыль»

— Как известно, далеко не очевидно было, что Наталья Непряева вообще сможет выступить на чемпионате мира. Тем не менее, она это сделала, хоть и не блеснула. Но разве можно было выступить лучше с едва залеченной травмой руки?

— С Наташей отдельная тема. Она уже сама увидела свои недочеты и сделала определенные выводы. Прежде всего о том, что просто так ничего не бывает. Результаты с неба не сыплются. То, что не было сделано в подготовительный период, дало о себе знать. Ее сломанная рука — слабое оправдание тем результатам, которые есть. И она это знает, и я знаю. Более того, все увидели, что она может выступать лучше, что она должна уже выдвигаться на роль одного из мировых лидеров в женских гонках.

— Но ведь был перелом! Казалось бы, как в лыжных гонках без одной руки? Тем не менее, вы говорите, что дело не в переломе, а в недочетах при подготовке к сезону. Как это возможно, через месяц после перелома вот так бежать на чемпионате мира и еще оставаться недовольными?

— Перелом-то зажил. Но он произошел уже во второй половине зимы, то есть фактически перед чемпионатом мира. Она действительно смогла мобилизоваться и переосмыслить многое, то есть подготовка пошла с правильным пониманием. Но это было перед самым чемпионатом, и поезд уже ушел. Она только сумела вскочить в последний вагон. И, если судить по результатам, провела не лучший чемпионат мира. Спасибо всей команде, которая отработала великолепно, они смогли завоевать серебряную медаль в эстафете, в которой Наталья бежала на последнем этапе. Но те самые недочеты сказались и в командном спринте, где она не смогла удержать медаль. Она всё это понимает, и поэтому хочется верить, что девушка Наталья все-таки смогла сделать определенные выводы и в олимпийский сезон она войдет с другим настроением.

— Позвольте уточнить. В какой-то степени перелом Наталье даже помог? Выключил ее из некоего рутинного состояния и помог осознать, что она делала не так?

— Образно говоря, этот перелом стряхнул с нее пыль (смеется). Она, как Спящая красавица, проснулась.

— Итак, Наталья осознала, что подготовку к сезону провела неправильно. А делали ли вы что-то в этом году, чего точно не будете делать в следующем сезоне перед Олимпиадой?

— Этот год был своеобразным. Из-за пандемии не были доступны те базы, где мы привыкли готовиться, в которых мы абсолютно уверенны.

Где мы знаем всю инфраструктуру, знаем, как и сколько нужно тренироваться, где есть тестовые круги, на которых мы уже много лет проводили сборы и контрольные старты, и где есть определенные ориентиры. В этом году мы много сборов провели внутри России. На следующий год это не повторится.

— Насколько плохо, что приходилось тренироваться в пределах отечества?

— Для меня это был определенный вызов, поскольку построение тренировочного процесса было немножко другим, чем обычно. Для того чтобы видеть уровень спортсмена, нужно его тестировать, фиксируя время на том или ином отрезке, на совершенно определенных кругах в совершенно конкретных местах. В этом году этого не было.

— То есть вы не смогли оказаться на тех базах, где вам всё известно?

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— Да. Прежде всего это касается летних сборов в Отепя, в Эстонии, и сборов в итальянских горах. В следующем сезоне, надеюсь, всё пройдет штатно. Еще, к сожалению, у нас не было всех условий по тестированию, которые были бы необходимы. Сейчас с покупкой тредбана, который будет стоять в Олимпийском комитете, можно будет проводить регулярное тестирование и понимать, на каком уровне находимся, как и что нам нужно изменить.

— Дилетантский вопрос. Вот у сборной появится тредбан. Это плюс одна олимпийская медаль? Плюс две? Плюс пять?

— Нет, это плюс возможность более точного тестирования и определения уровня подготовки спортсменов. И это работа над техникой, которая действительно приносит очень хорошие результаты. Это как минимум два слагаемых успеха. Две капельки, которые капнут в тот результат, и должна быть прибавка.

— Две капельки складываются в еще одну олимпийскую медаль?

— Да. И не только у лидеров, но и у всех спортсменов.

Ликование Александра Большунова. | Источник: РИА "Новости"

«Российские лыжники и болельщики должны видеть своих кумиров»

— Вы один из тех тренеров, которых не устраивают места от второго и ниже. И вот Александр выиграл, да еще так красиво. Вы в тот момент ощутили, что вот и с этим поколением лыжников не зря поработали?

— Конечно, первое место отличается от второго и третьего, все к этому стремятся. Но у меня нет такого критерия. Просто стараюсь работать. И на любом этапе своей работы я хочу, чтобы каждый спортсмен достиг своего максимума, сумел новые тренерские идеи материализовать в результат. Через свое здоровье, через свою психологию. Очень часто бывает, что я сам недоволен какими-то своими решениями. И план ежегодно корректируется в зависимости от того, чего не хватает спортсменам. Или от того, за счет чего они могут прибавить и сделать следующий шаг. Поэтому я не сравниваю работу того периода, когда в группе были Евгений Дементьев, Александр Легков, Максим Вылегжанин, Василий Рочев, с работой, когда пришли Спицов, Большунов, Червоткин. Я эти две работы не сравниваю. В любой период стараешься, чтобы спортсмены смогли полностью раскрыть себя.

— Вы сказали — новые идеи. Казалось бы, в труде тренера лыжников сложно придумать что-то новое. Какая-то новая идея в случае с Большуновым, Спицовым имела место?

— Чего-то супернового, конечно, нет. Невозможно тренироваться всё лето на велосипеде, потом встать на лыжи и всех обыграть. Это было бы суперново! И все бы сказали: «Да, это вообще!» (Улыбается.) Я говорю о правильной реализации тех средств, которые есть. О работе с правильной интенсивностью, с правильным выбором мест для тренировок, даже с правильным выбором лыжероллеров! Это те незаметные слагаемые успеха, которые приводят к результату. Всё зависит от воображения тренера, насколько он знает физиологию, психологию и насколько это может дать определенную прибавку.

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— А насколько целесообразно было участвовать в чемпионате страны лидерам сборной. Такой тяжелый сезон позади! Ну, пусть бы здесь посоревновались ребята, которые не попадают в сборную, а лидеры, наконец, отдохнули бы. Тем не менее, сборники, все до единого, выступали в Тюмени. Зачем?

— Во-первых, есть хорошая поговорка «не почивай на лаврах». Ибо преследователи приблизятся и обыграют тебя (смеется). Поэтому нужно поддерживать соревновательную скорость.

— Да зачем? Полгода поддерживали, сколько можно?

— Те познания, которые есть на сегодняшний день, говорят, что этот уровень надо поддерживать постоянно, нельзя опускаться слишком низко. Потому что потом опять подняться очень тяжело. Да и немаловажно, что они должны выступить за свои регионы, которые каждого из них поддерживают. Наконец, российские лыжники и болельщики должны видеть своих кумиров, своих героев. У Ивана Якимушкина немало поклонников здесь, в Тюмени, тот же Артем Мальцев очень популярен у себя в Нижегородской области. После феерического первого этапа эстафеты на чемпионате мира очень выросла популярность Алексея Червоткина, все хотят увидеть его вживую. Это популяризация, она очень важна.