«Мне понравилось»: Большунов вспомнил скандальное столкновение с Клебо

В масс-старте на 50 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе Большунов боролся за золото, но на финише гонки сломал палку после контакта с норвежцем Йоханнесом Клебо и финишировал третьим, пропустив вперед Клебо и другого норвежца Эмиля Иверсена. Позже Клебо был дисквалифицирован, а россиянину присудили серебряную медаль.

«(Тот финиш) мне попадался на глаза. В интернете, в Instagram. На самом деле, мне понравилось в смысле той техники, с которой я финишировал. С одной палкой. Прямо мне понравилось, как я это сделал. Даже с одной палкой. Перед чемпионатом мира мы поработали над этим, уделили этому аспекту внимание, и пришло понимание того, как нужно финишировать. Чуть-чуть по-другому, чем раньше. И даже с одной палкой удалось финишировать хорошо», — сказал Большунов в интервью РИА Новости.