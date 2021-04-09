«Мне понравилось»: Большунов вспомнил скандальное столкновение с Клебо
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Денис Косинов. Российский лыжник Александр Большунов заявил РИА Новости, что ему понравилось, как он технически исполнил финиш со сломанной палкой в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Денис Косинов. Российский лыжник Александр Большунов заявил РИА Новости, что ему понравилось, как он технически исполнил финиш со сломанной палкой в
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«(Тот финиш) мне попадался на глаза. В интернете, в Instagram. На самом деле, мне понравилось в смысле той техники, с которой я финишировал. С одной палкой. Прямо мне понравилось, как я это сделал. Даже с одной палкой. Перед чемпионатом мира мы поработали над этим, уделили этому аспекту внимание, и пришло понимание того, как нужно финишировать.
«Всё шло нормально, по плану. Тот финиш я реально мог выиграть. Но сломанная палка не дала это сделать, — заметил спортсмен. — Даже если бы мы просто соприкоснулись, но без поломки, этого было бы достаточно, чтобы продолжить борьбу и финишировать достойно. То, как я финишировал, именно те движения, которые были сделаны одной палкой, мне понравились. До этого даже с двумя палками такого технического исполнения финиша у меня не было. А здесь мне понравилось. В следующий раз надо просто