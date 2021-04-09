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14:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Мне понравилось»: Большунов вспомнил скандальное столкновение с Клебо

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Денис Косинов. Российский лыжник Александр Большунов заявил РИА Новости, что ему понравилось, как он технически исполнил финиш со сломанной палкой в масс-старте на чемпионате мира 2021 года.

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Источник: Спорт РИА Новости

В масс-старте на 50 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе Большунов боролся за золото, но на финише гонки сломал палку после контакта с норвежцем Йоханнесом Клебо и финишировал третьим, пропустив вперед Клебо и другого норвежца Эмиля Иверсена. Позже Клебо был дисквалифицирован, а россиянину присудили серебряную медаль.

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«(Тот финиш) мне попадался на глаза. В интернете, в Instagram. На самом деле, мне понравилось в смысле той техники, с которой я финишировал. С одной палкой. Прямо мне понравилось, как я это сделал. Даже с одной палкой. Перед чемпионатом мира мы поработали над этим, уделили этому аспекту внимание, и пришло понимание того, как нужно финишировать. Чуть-чуть по-другому, чем раньше. И даже с одной палкой удалось финишировать хорошо», — сказал Большунов в интервью РИА Новости.

«Всё шло нормально, по плану. Тот финиш я реально мог выиграть. Но сломанная палка не дала это сделать, — заметил спортсмен. — Даже если бы мы просто соприкоснулись, но без поломки, этого было бы достаточно, чтобы продолжить борьбу и финишировать достойно. То, как я финишировал, именно те движения, которые были сделаны одной палкой, мне понравились. До этого даже с двумя палками такого технического исполнения финиша у меня не было. А здесь мне понравилось. В следующий раз надо просто чуть-чуть потренироваться, чтобы не доводить ситуацию до таких разборок».

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