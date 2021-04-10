Александр Большунов стал победителем Югорского лыжного марафона

Вторым стал Рауль Шакирзянов, третьим — Никита Поршнев.

«Первый круг мы проехали все вместе, и после него я немного вышел вперед. После решил немного ускориться, увидел, что ребята отстают, и продолжил в своем темпе», — сказал Большунов после финиша.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8d410e2e0fdfe63959e1" data-vnd="8d410e2e0fdfe63959e1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8d410e2e0fdfe63959e1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Большунову 24 года, в сезоне-2020/21 он во второй раз в карьере стал победителем Кубка мира и выиграл престижную многодневку «Тур де Ски», а также завоевал первую золотую медаль чемпионата мира (в скиатлоне). На недавнем чемпионате России в Тюмени Большунов завоевал четыре золотые медали — в спринтерской гонке, скиатлоне, командном спринте и эстафете.

В программе Югорского марафона были три дистанции свободным стилем: 5, 25 и 50 км. Всего на старт вышло более 2 тыс. человек. В текущем году впервые организаторы освободили участников от регистрационного взноса, чтобы как можно больше желающих вышло на старт.