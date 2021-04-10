Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Тамбов
Футбол. Зарубежный
14:30
Манчестер Сити
Лидс
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе
Кадис
Футбол. Зарубежный
16:00
Специя
Кротоне
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа
Ахмат
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Унион Б
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Астон Вилла
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
СКА
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетик
Алавес
Футбол. Зарубежный
18:00
Страсбур
ПСЖ
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Рубин
Футбол. Зарубежный
19:00
Парма
Милан
Футбол. Зарубежный
19:30
Штутгарт
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
19:30
Кристал Пэлас
Челси
Футбол. Зарубежный
19:30
Эйбар
Леванте
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
21:00
Даллас Старз
Флорида Пантерз
Футбол. Зарубежный
21:45
Удинезе
Торино
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Барселона
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Лос-Анджелес Кингз
52
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Колорадо Эвеланш
02
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Аризона Койотс
74
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Миннесота Уайлд
91
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз
Вашингтон Кэпиталз
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз
Питтсбург Пингвинз
46
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
14
Все события
Фоторепортажи
10Россия победила Словению, Дзюба оформил дубль
Сборная России проиграла Словакии
13:54 (мск), источник: ТАСС

Александр Большунов стал победителем Югорского лыжного марафона

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира Александр Большунов стал победителем Югорского лыжного марафона на дистанции 50 км свободным стилем, который прошел в Ханты-Мансийске.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Вторым стал Рауль Шакирзянов, третьим — Никита Поршнев.

«Первый круг мы проехали все вместе, и после него я немного вышел вперед. После решил немного ускориться, увидел, что ребята отстают, и продолжил в своем темпе», — сказал Большунов после финиша.

Во время загрузки произошла ошибка.

Большунову 24 года, в сезоне-2020/21 он во второй раз в карьере стал победителем Кубка мира и выиграл престижную многодневку «Тур де Ски», а также завоевал первую золотую медаль чемпионата мира (в скиатлоне). На недавнем чемпионате России в Тюмени Большунов завоевал четыре золотые медали — в спринтерской гонке, скиатлоне, командном спринте и эстафете.

В программе Югорского марафона были три дистанции свободным стилем: 5, 25 и 50 км. Всего на старт вышло более 2 тыс. человек. В текущем году впервые организаторы освободили участников от регистрационного взноса, чтобы как можно больше желающих вышло на старт.

Ежегодно на данное спортивное событие собирается около 4 тыс. российских и зарубежных гостей и участников, в том числе чемпионы мира и Олимпийских игр. В 2019 году Югорский лыжный марафон побил рекорд одновременного массового старта участников забега на 50 км — более 2,5 тыс. человек. В 2020 году власти Югры отменили мероприятие из-за пандемии коронавируса.

Читайте также
 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Россиянин принес извинения за свой поступок, однако его репутация заметно пострадала
Капризов пережил большое унижение. «Миннесота» получила 9 голов
Панарин продолжает бороться за плей-офф. Он сделал две передачи
«Барселона» победит в Эль Класико: Топ ставок выходных
Магия Овечкина - забивать, не бросая. Он приблизился к легенде
СМИ: «Спартак» интересуется футболистом «Беневенто»
Точный счет в матче «Локомотив» — «Спартак»: ставим на РПЛ
СМИ: «Интер» и «Аталанта» интересуются футболистом «Рубина»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь