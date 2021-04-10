Александр Большунов стал победителем Югорского лыжного марафона

Вторым стал Рауль Шакирзянов, третьим — Никита Поршнев.
«Первый круг мы проехали все вместе, и после него я немного вышел вперед. После решил немного ускориться, увидел, что ребята отстают, и продолжил в своем темпе», — сказал Большунов после финиша.
Большунову 24 года, в сезоне-2020/21 он во второй раз в карьере стал победителем Кубка мира и выиграл престижную многодневку «Тур де Ски», а также завоевал первую золотую медаль чемпионата мира (в скиатлоне). На недавнем чемпионате России в Тюмени Большунов завоевал четыре золотые медали — в спринтерской гонке, скиатлоне, командном спринте и эстафете.
Ежегодно на данное спортивное событие собирается около 4 тыс. российских и зарубежных гостей и участников, в том числе чемпионы мира и Олимпийских игр. В 2019 году Югорский лыжный марафон побил рекорд одновременного массового старта участников забега на 50 км — более 2,5 тыс. человек. В 2020 году власти Югры отменили мероприятие