Сергей Устюгов ответил на критику Елены Вяльбе
Российский лыжник Сергей Устюгов в интервью «СЭ» прокомментировал критику президента ФЛГР Елены Вяльбе в адрес группы Маркуса Крамера.
Российский лыжник Сергей Устюгов в интервью «СЭ» прокомментировал критику президента ФЛГР Елены Вяльбе в адрес группы Маркуса Крамера.
— Вашу группу Маркуса Крамера во время чемпионата мира критиковала Елена Вяльбе.
— Давайте
— Нет. Получается, вопросы
— Она руководитель, ей виднее. Я знаю, что моя главная задача — результат. Если у меня не будет результата, мне нефиг делать в команде.
— А вы из тех, кого подстегивает критика?
— Я начал относиться к этому равнодушно, потому что критики в мой адрес очень много, с одной стороны. С другой стороны, я знаю, что у меня есть тренер, который меня готовит. Если он скажет, что я делаю
(Екатерина Звенигородская).