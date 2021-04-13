Суд вынес решение фигурантам допинг-скандала с участием Алексея Полторанина
Областной суд Инсбрука (Австрия) вынес окончательное решение по делам австрийских лыжников Макса Хауке и Доминика Балдауфа, сообщает
Областной суд Инсбрука (Австрия) вынес окончательное решение по делам австрийских лыжников Макса Хауке и Доминика Балдауфа, сообщает
Напомним, что скандал разгорелся более двух лет назад — на чемпионате мира по лыжным гонкам в австрийском Зеефельде в феврале 2019 года.
Балдауф и Хауке были уличены в применении допинга. Также в числе задержанных оказались Полторанин и эстонцы Карел Таммъярв и Андреас Веерпалу.
Отмечается, что австрийские спортсмены полностью сознались на втором заседании суда. Они приговорены к пяти месяцам тюрьмы условно и штрафу в размере 480 евро.
Напомним, что Полторанин был дисквалифицирован на четыре года. По появившейся ранее информации, лыжник был арестован на ЧМ-2019, затем дал признательные показания и был выпущен из австрийской тюрьмы.