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13 апреля, источник: Vesti.kz

Суд вынес решение фигурантам допинг-скандала с участием Алексея Полторанина

Областной суд Инсбрука (Австрия) вынес окончательное решение по делам австрийских лыжников Макса Хауке и Доминика Балдауфа, сообщает xc-ski.de. Оба являются участниками допинг-скандала с участием казахстанца Алексея Полторанина.

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Источник: AP 2020

Напомним, что скандал разгорелся более двух лет назад — на чемпионате мира по лыжным гонкам в австрийском Зеефельде в феврале 2019 года.

Балдауф и Хауке были уличены в применении допинга. Также в числе задержанных оказались Полторанин и эстонцы Карел Таммъярв и Андреас Веерпалу.

Отмечается, что австрийские спортсмены полностью сознались на втором заседании суда. Они приговорены к пяти месяцам тюрьмы условно и штрафу в размере 480 евро.

Напомним, что Полторанин был дисквалифицирован на четыре года. По появившейся ранее информации, лыжник был арестован на ЧМ-2019, затем дал признательные показания и был выпущен из австрийской тюрьмы.

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