Байкальский лыжный марафон в Бурятии собрал более 500 участников из разных регионов

«Более 500 спортсменов попробуют свои силы в уникальном для России Байкальском лыжном марафоне, организованном на призы правительства Республики Бурятия. Место проведения — Баргузинский залив в районе села Максимиха. В программе для разных возрастных категорий спринт до 15 км, а также забеги на 20,30 и 50 километров. Юные спортсмены пробегут 1,6 км», — сказал Терехов.

По его словам, особенность лыжных гонок на Байкале в поверхности, по которой спортсмены проходят дистанции. «Верхний слой байкальского льда подтаивает и образует крупные кристаллы — такой лед местные лыжники называют “шах”. По нему можно двигаться со скоростью порядка 30 километров в час», — пояснил эксперт. Свои силы в необычных забегах опробуют лыжники из Улан-Удэ, Читы, Хабаровска, Ангарска, Иркутска, Томска, Новосибирска, Москвы и других городов. Терехов рассказал, что почетным гостем соревнований стала биатлонистка Ольга Зайцева.

Все участники Байкальского лыжного марафона по правилам мероприятия предоставляют справки о вакцинации от коронавируса или о том, что не болеют COVID-19, добавили организаторы.

«Марафон интересен в том числе и для туристов, гостей Бурятии. Это возможность увидеть уникальные лыжные гонки, озеро Байкал. Все спортсмены, прошедшие до конца дистанции, получат медаль финишера», — добавил Терехов.