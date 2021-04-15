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15 апреля, источник: Спорт РИА Новости

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Веэрпалу дисквалифицирован за допинг

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам эстонец Андрус Веэрпалу дисквалифицирован на два года за причастность к допинг-схеме, сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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Как отмечается в сообщении, 50-летний Веэрпалу признан виновным в причастности к организации допинг-схемы. Веэрпалу наказан за нарушение антидопинговых правил FIS из-за оказания помощи, сговора и сокрытия или любого другого вида умышленного соучастия, связанного с нарушением антидопинговых правил. Веэрпалу не может принимать участие в мероприятиях под эгидой FIS ни в каком качестве до 17 марта 2023 года. Решение обжаловано не будет.

Портал ERR Sport сообщает, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в четверг лишила Веэрпалу государственных наград — ордена Эстонского Красного Креста I степени, присвоенного в 2002 году, и ордена Белой Звезды I степени, врученного в 2006 году.

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На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия) в 2019 году австрийская полиция провела рейд у нескольких спортсменов по подозрению в применении допинга. Одновременно немецкая полиция провела обыск у доктора Марка Шмидта в Эрфурте (Германия). После инцидентов в Зеефельде и Эрфурте правоохранительные органы Германии, Австрии и Эстонии инициировали уголовные расследования и судебные разбирательства в отношении ряда спортсменов и вспомогательного персонала, в том числе членов эстонской спортивной команды «Хаанья», спонсируемой из частных средств.

FIS параллельно провела расследование возможных нарушений спортсменами антидопинговых правил. Члены команды «Хаанья» Мати Алавер, Карел Таммъярв, Андреас Веэрпалу, Алго Кярп и Алексей Полторанин признались в своей причастности к допинг-практике Шмидта. Спортсмены были дисквалифицированы на различные сроки.

Андрус Веэрпалу завоевал золото в гонке на 15 км на Олимпиадах 2002 и 2006 годов, на Играх-2002 он также стал серебряным призером в марафоне.

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