Двукратный олимпийский чемпион Веерпалу дисквалифицирован за допинг

50-летнего Веерпалу признали виновным в причастности к операции «Кровопускание». Он наказан за нарушение статьи 2.9 антидопинговых правил FIS (содействие, сговор, сокрытие или любой другой вид умышленного соучастия в нарушении антидопинговых правил).

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зейефельде местная полиция обнаружила 40 пакетов крови, которые предположительно были использованы для скрытия допинга в организме. Среди причастных был и сын Веерпалу — Андрес.