Двукратный олимпийский чемпион Веерпалу дисквалифицирован за допинг
Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Андрус Веерпалу дисквалифицирован на два года за допинг, сообщает официальный сайт FIS 15 апреля.
Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Андрус Веерпалу дисквалифицирован на два года за допинг, сообщает официальный сайт FIS 15 апреля.
50-летнего Веерпалу признали виновным в причастности к операции «Кровопускание». Он наказан за нарушение статьи 2.9 антидопинговых правил FIS (содействие, сговор, сокрытие или любой другой вид умышленного соучастия в нарушении антидопинговых правил).
На чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зейефельде местная полиция обнаружила 40 пакетов крови, которые предположительно были использованы для скрытия допинга в организме. Среди причастных был и сын Веерпалу — Андрес.