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21:15 (мск), источник: Sport24

Скандальный казахстанец до сих пор не получил наказание за допинг

Призер Олимпиады Полторанин в ожидании срока.

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Источник: Sport24

Многим болельщикам лыжный чемпионат мира в Оберстдорфе запомнился исключительно марафоном, где случилось сразу два обидных поражения — у Александра Большунова (стал вторым из-за сломанной палки) и у Йоханнеса Клэбо (дисквалификация). Там было много слез и разочарования. Прям настоящая драма, которую не забудут и через 50 лет.

Допинговый скандал, случившийся на ЧМ-2019 в Зефельде, тоже останется в памяти болельщиков. Тогда австрийские и немецкие полицейские накрыли группу лиц, баловавшихся «запрещенкой», а также тайную лабораторию, замаскированную под парикмахерскую. Организовал все это доктор Марк Шмидт. Врач из Германии и дальше бы продолжил зарабатывать деньги, помогая всем желающим улучшить свои спортивные результаты, если бы не Йоханнес Дюрр. Лыжник сходил в гости к журналисту Хайо Зеппельту, и понеслось.

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В ходе операции «Кровопускание» полицейские выяснили, что услугами Шмидта пользовались не только лыжники, но и атлеты из других видов спорта. Отпираться даже никто толком и не пытался, поэтому судебные разбирательства начались достаточно быстро. С вынесением приговоров, правда, оказалось сложнее. Из-за коронавируса некоторые фигуранты дела до сих пор не узнали, что их ждет. Дело Шмидта вообще хотели закрыть только этим летом из-за желания адвокатов заслушать всех свидетелей, но потом решили не затягивать процесс — врач узнал все в январе 2021-го.

Шмидт получил 5 лет лишения свободы, штраф и 3-летний запрет на профессиональную деятельность. Вряд ли кто-то переплюнет главного махинатора этой истории. Все остальные отделываются условными наказаниями. Вот и австрийских лыжников Макс Хауке и Доминик Балдауфа окончательно приговорили лишь к пяти месяцам тюрьмы условно, а также обязали выплатить 480 евро. Оспорить это решение не получилось, хотя попытки были.

Интересно, что на первом заседании лыжники частично признали вину, а на втором сдались и сознались во всем. Оба жалеют, что пошли на обман, но куда больше парни переживают за пример, который подали юным спортсменам. Хочется верить, что новое поколение лыжников (да и не только) не будет повторять судьбу Хауке и Балдауфа.

Теперь австрийцам осталось решить, какого наказания заслуживают Андрус Веэрпалу, Алексей Полторанин, Карел Таммъярв и Андреас Веэрпалу. Ковид пока мешает с ними разобраться. Представитель прокуратуры Инсбрука Андреас Саттер до сих пор не знает, когда начнутся слушания. Единственное, что успели сделать с нарушителями закона — забанить на уровне Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Бронзовый призер чемпионата мира из Казахстана, а также эстонские лыжники и тренер Мати Алавер дисквалифицированы на 4 года. Отец Вэрпалу — Андрус, являющийся двукратным олимпийским чемпионом, узнал о своем бане только сейчас. Антидопинговое управление Спортивного арбитражного суда (CAS) признало его виновным, запретив два года участвовать в мероприятиях под эгидой FIS. Правда, на этом история «Кровопускания» еще не заканчивается.

Ждем улучшения ковидной ситуации в Австрии, чтобы ничего не помешало подсудимым собраться на слушания.

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