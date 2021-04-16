Скандальный казахстанец до сих пор не получил наказание за допинг
Призер Олимпиады Полторанин в ожидании срока.
Призер Олимпиады Полторанин в ожидании срока.
Многим болельщикам лыжный чемпионат мира в Оберстдорфе запомнился исключительно марафоном, где случилось сразу два обидных поражения — у Александра Большунова (стал вторым
Допинговый скандал, случившийся на ЧМ-2019 в Зефельде, тоже останется в памяти болельщиков. Тогда австрийские и немецкие полицейские накрыли группу лиц, баловавшихся «запрещенкой», а также тайную лабораторию, замаскированную под парикмахерскую. Организовал все это доктор Марк Шмидт. Врач из Германии и дальше бы продолжил зарабатывать деньги, помогая всем желающим улучшить свои спортивные результаты, если бы не Йоханнес Дюрр. Лыжник сходил в гости к журналисту Хайо Зеппельту, и понеслось.
В ходе операции «Кровопускание» полицейские выяснили, что услугами Шмидта пользовались не только лыжники, но и атлеты из других видов спорта. Отпираться даже никто толком и не пытался, поэтому судебные разбирательства начались достаточно быстро. С вынесением приговоров, правда, оказалось сложнее.
Шмидт получил 5 лет лишения свободы, штраф и 3-летний запрет на профессиональную деятельность. Вряд ли
Интересно, что на первом заседании лыжники частично признали вину, а на втором сдались и сознались во всем. Оба жалеют, что пошли на обман, но куда больше парни переживают за пример, который подали юным спортсменам. Хочется верить, что новое поколение лыжников (да и не только) не будет повторять судьбу Хауке и Балдауфа.
Теперь австрийцам осталось решить, какого наказания заслуживают Андрус Веэрпалу, Алексей Полторанин, Карел Таммъярв и Андреас Веэрпалу. Ковид пока мешает с ними разобраться. Представитель прокуратуры Инсбрука Андреас Саттер до сих пор не знает, когда начнутся слушания. Единственное, что успели сделать с нарушителями закона — забанить на уровне Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Бронзовый призер чемпионата мира из Казахстана, а также эстонские лыжники и тренер Мати Алавер дисквалифицированы на 4 года. Отец Вэрпалу — Андрус, являющийся двукратным олимпийским чемпионом, узнал о своем бане только сейчас. Антидопинговое управление Спортивного арбитражного суда (CAS) признало его виновным, запретив два года участвовать в мероприятиях под эгидой FIS. Правда, на этом история «Кровопускания» еще не заканчивается.
Ждем улучшения ковидной ситуации в Австрии, чтобы ничего не помешало подсудимым собраться на слушания.