Лыжник врезался головой в дерево и погиб

Трагедия произошла во время Всероссийского Авачинского марафона. 56-летний спортсмен не вписался в поворот и врезался головой в дерево. Имя погибшего не сообщается.

В январе стало известно о смерти американского хоккеиста Бернхарда Калау. Мужчина разбился в ходе спуска на лыжах, врезавшись в дерево. Американцу было 22 года.