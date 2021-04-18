Лыжник врезался головой в дерево и погиб
На любительских соревнованиях по лыжным гонкам на Камчатке погиб один из участников. Об этом сообщает
На любительских соревнованиях по лыжным гонкам на Камчатке погиб один из участников. Об этом сообщает
Трагедия произошла во время Всероссийского Авачинского марафона. 56-летний спортсмен не вписался в поворот и врезался головой в дерево. Имя погибшего не сообщается.
В январе стало известно о смерти американского хоккеиста Бернхарда Калау. Мужчина разбился в ходе спуска на лыжах, врезавшись в дерево. Американцу было 22 года.
В 2012 году в Сыктывкаре погиб 19-летний лыжник, участвовавший в соревнованиях по спортивному ориентированию. Смерть наступила в результате столкновения с другим лыжником. Оба спортсмена спускались по двум сторонам крутого склона навстречу друг другу.