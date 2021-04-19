Гибель лыжника после удара головой о дерево опровергли

Лыжник, падение которого, предположительно, и было запечатлено на видео, находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как стабильное. По информации правительства Камчатского края, пострадавший — мужчина 1972 года рождения.

18 апреля сообщалось о гибели лыжника, который ударился головой о дерево, не вписавшись в поворот. Telegram-канал опубликовал ролик падения, в описании которого речь шла о 56-летнем спортсмене. При этом, как отмечают краевые власти, во время соревнований умер лыжник 1960 года рождения. Полиция устанавливает причину его смерти.