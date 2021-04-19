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13:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Гибель лыжника после удара головой о дерево опровергли

Гибель лыжника после удара головой о дерево во время Авачинского марафона опровергли. Об этом сообщается в Kamtoday.

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Лыжник, падение которого, предположительно, и было запечатлено на видео, находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как стабильное. По информации правительства Камчатского края, пострадавший — мужчина 1972 года рождения.

18 апреля сообщалось о гибели лыжника, который ударился головой о дерево, не вписавшись в поворот. Telegram-канал опубликовал ролик падения, в описании которого речь шла о 56-летнем спортсмене. При этом, как отмечают краевые власти, во время соревнований умер лыжник 1960 года рождения. Полиция устанавливает причину его смерти.

В 2012 году в Сыктывкаре погиб 19-летний лыжник, участвовавший в соревнованиях по спортивному ориентированию. Смерть наступила в результате столкновения с другим лыжником. Оба спортсмена спускались по двум сторонам крутого склона навстречу друг другу.

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