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21:26 (мск), источник: ТАСС

Лыжник Большунов рассказал о сложностях доставки тредбана в Россию

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов в настоящее время ведет переговоры о доставке тредбана в Россию. Как рассказал спортсмен журналистам, у него возникли небольшие проблемы по растаможиванию этого тренажера.

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Источник: РИА "Новости"

Тредбан предназначен для отработки техники лыжного хода с использованием лыжероллеров — классических или коньковых. По ходу минувшего сезона Большунов отмечал, что хотел бы приобрести это устройство, которым активно пользуются норвежские лыжники.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Про тредбан, который заказывал Олимпийский комитет России, я реально ничего не знаю. Я занимаюсь своим тредбаном. Сейчас идут переговоры по доставке. Существуют небольшие проблемы по растаможке, там такая сумма встает, практически чуть ли не полцены еще», — заметил Большунов.

«Помещение для тредбана есть в Подмосковье. Так удобно, не нужно тратить большое количество времени. До дому мне шесть-семь часов нужно добираться на машине. Пока доедешь, пора обратно поворачивать, а тут удобно», — добавил лыжник.

Большунову 24 года, в сезоне-2020/21 он во второй раз в карьере стал победителем Кубка мира и выиграл престижную многодневку «Тур де Ски», а также завоевал первую золотую медаль чемпионата мира (в скиатлоне).

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