Лыжник Большунов рассказал о сложностях доставки тредбана в Россию

Тредбан предназначен для отработки техники лыжного хода с использованием лыжероллеров — классических или коньковых. По ходу минувшего сезона Большунов отмечал, что хотел бы приобрести это устройство, которым активно пользуются норвежские лыжники.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--fe9fb7ec96f8b6975e75" data-vnd="fe9fb7ec96f8b6975e75" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=fe9fb7ec96f8b6975e75" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

«Про тредбан, который заказывал Олимпийский комитет России, я реально ничего не знаю. Я занимаюсь своим тредбаном. Сейчас идут переговоры по доставке. Существуют небольшие проблемы по растаможке, там такая сумма встает, практически чуть ли не полцены еще», — заметил Большунов.

«Помещение для тредбана есть в Подмосковье. Так удобно, не нужно тратить большое количество времени. До дому мне шесть-семь часов нужно добираться на машине. Пока доедешь, пора обратно поворачивать, а тут удобно», — добавил лыжник.