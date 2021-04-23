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12:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лыжники Большунов и Жеребятьева поженились

Чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов и лыжница Анна Жеребятьева расписались.

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Источник: Спорт-Экспресс

В своем Instagram девушка опубликовала совместную фотографию с мужем и свидетельством о регистрации брака.

Вчера, 22 апреля, Большунов рассказал о деталях свадьбы.

22 апреля состоялось заседание президиума Федерации лыжных гонок России, на котором были подведены итоги сезона и рассмотрены списки спортсменов, которые будут централизованно готовиться летом к олимпийскому сезону.

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