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13:34 (мск), источник: Sport24

Как прошла свадьба лучшего лыжника мира Большунова: утро в Барвихе, танец молодых в дымке и «Супер Гуд» в финале

Пара устроила семейное торжество в Подмосковье.

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Источник: Instagram

Ребята, лучший лыжник мира Александр Большунов женился!

Со своей избранницей Анной Жеребятьевой (чемпионкой мира среди юниоров), которая тренировалась в группе Юрия Бородавко, они вместе уже не первый год, но узаконили отношения только сейчас. Ребята выбрали для этого самый классный год, когда Большунов выиграл общий зачет Кубка мира, малый хрустальный глобус по программе дистанционных гонок, многодневку «Тур де Ски» и золото чемпионата мира. Свадьба — очень крутое завершение всего этого, которое позволит запомнить 2021-й на всю жизнь.

Sport24 на торжество не позвали, но такое чувство (спасибо сестре Жеребятьевой за активность в инстаграме), что мы тоже тусовались в ресторане Villa Politica вместе с Большуновыми. Поэтому теперь готовы погрузить в атмосферу мероприятия и вас.

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Расписались лыжники тихо и без пафоса в Мещанском ЗАГСе. Если бы Жеребятьева не выложила историю в инстаграм со свидетельством о браке, мы бы так и не узнали, что мужем и женой они стали 23 апреля, ровно за день до праздника с гостями.

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Известно, что Большунов не занимался подготовкой к свадьбе. Все хлопоты на себя взяла Анна, которой целый год помогали организаторы. На автограф-сессии с фанатами в ГУМе удалось узнать, что никакого норвежского стиля не предвидится. Жеребятьева приоткрыла тайну, заявив, что «будет нежная свадьба, все в пудровых оттенках». Из гостей пригласили только близких, группу Бородавко и еще несколько пар, с которыми молодожены поддерживают связь.

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Утро у Большунова и Жеребятьевой началось в гостинице Barvikha Hotel & Spa, которая находится недалеко от Villa Politica. Там пара неспешно собиралась и позировала фотографам и видеографам перед выездом к гостям.

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В ресторан все начали подтягиваться к 16:30 по московскому времени (за полчаса до начала церемонии). Приглашенных действительно было немного, но это только добавляло торжеству семейности. Большуновы появились перед гостями не сразу. До их выхода всех развлекала пара ведущих.

— По словам нашей невесты Анны, Саша подкупил ее своей заботой. Он готов был отдать последнюю спортивную толстовку Bosco, тем более ее выдали за счет федерации, чтобы согреть тогда такую же, как и он, одну из спортсменок на сборах, а сегодня уже свою невесту.

Затем в зале эффектно появился жених.

— Его покорили хрупкость и изящность незнакомой тогда юной спортсменки. А уже потом большие красивые глаза и самая искренняя улыбка на свете. Все присутствующие здесь знают о регалиях Александра. Сложно даже представить, сколько медалей, кубков и наград получил он в своем молодом возрасте. Но самая дорогая и важная награда, мы точно знаем, появится очень скоро.

Долго Большунова не томили.

Перед клятвами, обменом кольцами и поцелуями ведущие рассказали еще парочку историй про главных виновников торжества.

— В молодой и замечательной семье на свет появился мальчишка. Назвали его Сашей. Он рос очень обаятельным и улыбчивым ребенком, мечтал о собаке, увлекался лыжами… И лыжами. А друзья в детстве дразнили его: «Чемпион, самый быстрый, русская ракета». И Саше пришлось свыкнуться с этими прозвищами.

Анечка тоже все детство увлекалась лыжами, мечтала о принце на белом коне и мультистайлере Dyson.

И вот уже на сборах ребятам суждено было познакомиться. Со слов Анны, она поначалу не обращала внимания на Александра. Но, когда Саша рассказал ей о своей мечте выиграть все гонки и этим заработать на тредбан для того, чтобы еще больше тренироваться, ее сердечко екнуло.

У ребят не было свиданий, они просто гуляли, много разговаривали и наслаждались каждым моментом. Но самое неожиданное и прекрасное, что случилось с того момента, это то, что в один момент они решили больше никогда не расставаться, поэтому сегодня здесь.

Перед объявлением того, что они являются мужем и женой, ведущие спросили их согласие. Большунов повеселил публику своей внешней задумчивостью, но в итоге, конечно же, сказал: «Да». И все ушли фотографироваться.

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А потом началось застолье. Между «так поднимем же бокалы» были и поздравления гостей, например, мама Сан Саныча прочла стих собственного сочинения, а представитель лыжной фирмы Rossignol подарил эксклюзивные ботинки, и танец Жеребятьевой с отцом, и конкурсы, и песни кавер-группы. В общем, все, что и бывает на обычной свадьбе.

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Зажигали не только гости, но и молодые, подготовившие танец.

Под конец вечера Большуновы исполнили дуэтом песню «Супер Гуд», ставшую любимой у сервис-бригады сборной. Особый антураж создавало видео за их спинами, где были собраны совместные фотографии пары, а также лучшие кадры гонок Сан Саныча.

И угощали всех тортиком.

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После торжества молодая семья отправится в медовый месяц, а уже 16 мая Большунов приступит к первому тренировочному сбору в Крыму. Праздники праздниками, а Олимпиада в Пекине уже совсем скоро.

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