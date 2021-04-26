Бюджеты сборных России и Норвегии по лыжным гонкам сравнили

По информации источника, сборная России располагает 50 миллионами рублей на сезон. При этом уточняется, что в эту сумму не включены дотации Минспорта и ОКР, размер которых неизвестен. В распоряжение Норвежской федерации лыжных видов спорта ежегодно поступает 838,3 миллиона рублей, однако на лыжные гонки расходуется 270,5 миллиона.

Шведы тратят на сборные по лыжным гонкам больше 400 миллионов рублей, а финны — около 145 миллионов. В 180 миллионов обходится сборная по лыжным гонкам немцам.

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По итогам прошлого сезона россиянин Александр Большунов второй раз подряд победил в общем зачете Кубка мира и получил «Большой хрустальный глобус». Второе место досталось другому россиянину — Ивану Якимушкину. Тройку сильнейших замкнул норвежец Йоханнес Клебо.