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15:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Бюджеты сборных России и Норвегии по лыжным гонкам сравнили

Норвежская газета Verdens Gang сравнила бюджеты ведущих мировых сборных по лыжным гонкам. Материал опубликован на сайте издания.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, сборная России располагает 50 миллионами рублей на сезон. При этом уточняется, что в эту сумму не включены дотации Минспорта и ОКР, размер которых неизвестен. В распоряжение Норвежской федерации лыжных видов спорта ежегодно поступает 838,3 миллиона рублей, однако на лыжные гонки расходуется 270,5 миллиона.

Шведы тратят на сборные по лыжным гонкам больше 400 миллионов рублей, а финны — около 145 миллионов. В 180 миллионов обходится сборная по лыжным гонкам немцам.

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По итогам прошлого сезона россиянин Александр Большунов второй раз подряд победил в общем зачете Кубка мира и получил «Большой хрустальный глобус». Второе место досталось другому россиянину — Ивану Якимушкину. Тройку сильнейших замкнул норвежец Йоханнес Клебо.

У женщин сильнейшей стала американка Джессика Диггинс, вторая строчка досталась россиянке Юлии Ступак. На третьем в общем зачете расположилась шведка Эбба Андерсон.

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