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12:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вяльбе станет соперницей экс-солистки «Тату» на праймериз «Единой России»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе примет участие в праймериз партии «Единая Россия» в Ивановской области.

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Источник: РИА "Новости"

«Свои силы и огромный потенциал чемпионка решила попробовать в большой политике», — сообщается на сайте регионального отделения партии. Также отмечается, что Вяльбе проводит «дополнительно большую общественную работу» и «занимается вопросами поддержки и развития детского спорта, пропаганды здорового образа жизни».

Ранее об участии в праймериз «Единой России» в этом же регионе заявила бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова.

Праймериз — первичные выборы, на них пройдет отбор кандидатов «Единой России» на выборы в Госдуму в сентябре 2021 года. Итоги станут известны 1 июня.

(Дмитрий Кузнецов).

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