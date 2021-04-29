Губерниев: Если жителям Ивановской области по-настоящему дорог регион, они не выберут Вяльбе

Надо исходить из того, какую пользу может принести каждый человек. Давайте будем честными: какое отношение имеет Елена Валерьевна к Ивановской области? Никакого. Мне кажется, в данном случае забота о родном государства где-то в глубине души. Думаю, здесь преследуются какие-то личные интересы: возможная неприкосновенность и так далее.

Я еще могу понять, если бы она баллотировалась от Магадана или от Москвы. Но в Москве конкуренция высокая. А что Елена Валерьевна будет делать в Ивановской области, легкую промышленность, что ли, поднимать? Это абсолютно прагматичная история, которая быстро завершится. Нельзя быть владычицей морской, надо заниматься конкретными делами. Надо не уезжать с последней гонки чемпионата мира, надо не гнобить спортсменов, надо заниматься видом спорта. А теперь еще и депутатство. Вместо того, чтобы готовиться к Олимпиаде, президент ФЛГР будет заниматься предвыборной деятельностью. Я лишний раз смеюсь и жалею жителей Ивановской области, — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Михаилом Можаровским.