Вяльбе выиграла праймериз «Единой России» в Ивановской области

Предварительные выборы проходили очно и в онлайн-формате, за Вяльбе отдали более 80 тысяч голосов. На втором месте оказался действующий депутат Госдумы Юрий Смирнов. Третью строчку занял глава Иванова Владимир Шарыпов. Списки кандидатов, которые в сентябре будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде партии 19 июня.

31 мая стало известно о победе в праймериз «Единой России» олимпийской чемпионки по спортивной ходьбе Ольги Каниськиной, которая была дисквалифицирована на три года за допинг.

Спортсменка заняла первое место на предварительных выборах в Государственное собрание Мордовии по Коваленковскому одномандатному избирательному округу № 14.