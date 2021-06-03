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16:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Белорусскую лыжницу-чемпионку избили в российском отеле

Белорусскую лыжницу, чемпионку страны Александру Татаринскую избили в российском отеле. Об этом сообщается в Telegram-канале «Комсомольской правды».

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Инцидент произошел во время вечеринки. К спортсменке подошел познакомиться поклонник, и это вызвало ревность его супруги. Женщина набросилась на Татаринскую, несколько раз ударила ее, из-за чего та упала и ударилась головой. Биатлонистку отправили в больницу, позднее она написала заявление в полицию.

33-летняя Татаринская — многократная чемпионка Белоруссии и участница чемпионата мира по лыжным гонкам.

В ноябре 2020 года сообщалось, что российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Абасов устроил драку из-за дорожного конфликта в Москве. В полицию обратился мужчина, рассказавший, что неизвестный на машине Porsche устроил потасовку на улице Свободы, в ходе которой нанес ему телесные повреждения и скрылся с места происшествия.

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