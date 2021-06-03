Белорусскую лыжницу-чемпионку избили в российском отеле

Инцидент произошел во время вечеринки. К спортсменке подошел познакомиться поклонник, и это вызвало ревность его супруги. Женщина набросилась на Татаринскую, несколько раз ударила ее, из-за чего та упала и ударилась головой. Биатлонистку отправили в больницу, позднее она написала заявление в полицию.