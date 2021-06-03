Белорусскую лыжницу-чемпионку избили в российском отеле
Белорусскую лыжницу, чемпионку страны Александру Татаринскую избили в российском отеле. Об этом сообщается в
Белорусскую лыжницу, чемпионку страны Александру Татаринскую избили в российском отеле. Об этом сообщается в
Инцидент произошел во время вечеринки. К спортсменке подошел познакомиться поклонник, и это вызвало ревность его супруги. Женщина набросилась на Татаринскую, несколько раз ударила ее,
33-летняя Татаринская — многократная чемпионка Белоруссии и участница чемпионата мира по лыжным гонкам.
В ноябре 2020 года сообщалось, что российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Абасов устроил драку