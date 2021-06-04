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4 июня, источник: ТАСС

Включенный в состав резервной сборной тренер Турышев не намерен вновь становиться лыжником

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Тренер сборной России Сергей Турышев, включенный в резервный состав кандидатов в национальную команду в качестве спортсмена, не намерен вновь становиться профессиональным лыжником. Об этом Турышев сообщил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

В начале июня на сайте Министерства спорта РФ был опубликован список кандидатов в сборные России по лыжным гонкам на олимпийский сезон. 35-летний Турышев был указан в нем дважды — как тренер сборной России и кандидат в резервный состав национальной команды.

«Дело в том, что я в этом году принимал участие в чемпионате России и в одной из гонок попал в шестерку лучших. Поэтому, согласно критериям отбора, я попал в резервный состав сборной. И так получилось, что меня включили в список и как тренера, и как спортсмена», — объяснил Турышев.

На чемпионате страны, который проходил в конце марта в Тюмени, Турышев, завершивший карьеру в 2017 году, стал шестым в гонке на 15 км.

«Но я и дальше намерен продолжать карьеру тренера и к спортсменам никакого отношения иметь не буду. И свое участие в Олимпийских играх я рассматриваю только в качестве тренера, претендовать на место в сборной мне даже в голову не приходит. Выступлю ли я на следующем чемпионате страны? Скорее нет, чем да», — заключил собеседник ТАСС.

Турышев работает совместно с немецким специалистом Маркусом Крамером. В группе Крамера и Турышева к олимпийскому сезону готовятся Евгений Белов, Александр Бессмертных, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова, Юлия Ступак и Христина Мацокина. В качестве спортсмена Турышев трижды становился чемпионом России, дважды — чемпионом Универсиады.

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