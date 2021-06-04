Включенный в состав резервной сборной тренер Турышев не намерен вновь становиться лыжником

В начале июня на сайте Министерства спорта РФ был опубликован список кандидатов в сборные России по лыжным гонкам на олимпийский сезон. 35-летний Турышев был указан в нем дважды — как тренер сборной России и кандидат в резервный состав национальной команды.

«Дело в том, что я в этом году принимал участие в чемпионате России и в одной из гонок попал в шестерку лучших. Поэтому, согласно критериям отбора, я попал в резервный состав сборной. И так получилось, что меня включили в список и как тренера, и как спортсмена», — объяснил Турышев.

На чемпионате страны, который проходил в конце марта в Тюмени, Турышев, завершивший карьеру в 2017 году, стал шестым в гонке на 15 км.

«Но я и дальше намерен продолжать карьеру тренера и к спортсменам никакого отношения иметь не буду. И свое участие в Олимпийских играх я рассматриваю только в качестве тренера, претендовать на место в сборной мне даже в голову не приходит. Выступлю ли я на следующем чемпионате страны? Скорее нет, чем да», — заключил собеседник ТАСС.